Milano e Scandicci tornano al campionato dopo gli esordi vincenti in Champions League, attese da due trasferte contro avversarie in cerca di riscatto. Gli anticipi di sabato 28 novembre aprono l’undicesima giornata di Serie A1 femminile: le lombarde fanno visita a Talmassons a Udine, mentre le toscane affrontano Cuneo. Due confronti nei quali le favorite dovranno trasformare la qualità a rete in pressione costante, senza concedere alle padrone di casa la possibilità di acquistare fiducia.

Alle 20 al Palasport Primo Carnera di Udine, la Cda Volley Talmassons Fvg riceve la Numia Vero Volley Milano. Per le friulane, reduci da due sconfitte consecutive, il primo obiettivo sarà impedire a Bosio di costruire con troppa libertà. Servirà una battuta più incisiva rispetto alla gara di Bergamo, nella quale un solo ace non ha consentito di creare abbastanza difficoltà alla ricezione avversaria. Anche il rapporto fra primo tocco e attacco sarà determinante: Scola dovrà cercare Herrera Blanco, efficace con il 66% offensivo nell’ultima uscita, per aprire spazi a Frosini e alle bande.

Milano vuole riprendere la corsa dopo la prima sconfitta in campionato contro Conegliano e può partire dalle indicazioni del 3-0 europeo sul Levallois. I nove muri in tre set confermano la capacità di condizionare le attaccanti avversarie, ma Danesi e Kurtagic possono incidere anche come alternative offensive a Egonu. Per Talmassons sarà importante variare direzioni e soluzioni, evitando che i palloni lontani dalla rete diventino occasioni favorevoli al muro lombardo. La tenuta nelle coperture potrà offrire alle friulane una seconda possibilità negli scambi più difficili.

Alle 21 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, la Granda Volley Cuneo ospita la Savino Del Bene Scandicci. Le piemontesi devono interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive e rendere più continuo il cambio palla. La presenza a rete resta una risorsa: i quindici muri di Cervia, otto firmati da Ferrarini, mostrano una capacità di opposizione da sostenere però con maggiore precisione in ricezione. Signorile avrà bisogno di distribuire il carico, affiancando a Grafort un contributo regolare delle schiacciatrici.

Scandicci cerca il terzo successo consecutivo in campionato e arriva dal 3-1 sul Turan Tovuz. Van Ryk, con 29 punti e il 60% offensivo in Champions, rappresenta il pericolo principale, ma concentrare tutte le attenzioni sull’opposta lascerebbe spazio alle altre soluzioni di Gaspari. Cuneo dovrà quindi sporcare la costruzione toscana con il servizio e mantenere ordine fra muro e difesa. Per le ospiti sarà essenziale conservare varietà nella distribuzione e limitare gli errori, soprattutto nelle fasi in cui le padrone di casa riusciranno a rallentare l’attacco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di sabato 28 novembre della undicesima giornata di A1 femminile.

CALENDARIO AI FEMMINILE VOLLEY OGGI

Sabato 28 novembre

Ore 20.00 – Cda Volley Talmassons Fvg vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su DAZN

Ore 21.00 – Granda Volley Cuneo vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN e RaiPlay