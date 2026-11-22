Milano e Conegliano si giocano il primato, ma la domenica della decima giornata di Serie A1 femminile offre incroci importanti anche nella corsa ai playoff e nella lotta per la salvezza. Il 22 novembre culminerà nel confronto di Assago fra le due capolista, entrambe a quota 27 punti dopo nove vittorie. Prima, spazio a cinque sfide nelle quali continuità del cambio palla e gestione degli errori possono pesare quanto il potenziale offensivo. Il momento più atteso arriva alle 18 all’Unipol Forum di Assago con Numia Vero Volley Milano-Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Il duello fra Egonu e Haak concentra l’attenzione, ma la sfida per la vetta passerà anche dalla capacità di utilizzare le centrali e conservare varietà lontano dalla rete. Milano dovrà sostenere Egonu con Lanier e sfruttare Danesi a muro; Conegliano cercherà di incidere al servizio, forte dei dieci ace di Bergamo. Ricezione, coperture e qualità del contrattacco saranno determinanti: negli scambi prolungati, la pazienza nel preparare il colpo potrà fare la differenza fra due squadre ancora imbattute.

Ad aprire il programma è Omag Consolini Volley 1907-Granda Volley Cuneo, alle 16 al Palasport di Cervia. Le romagnole cercano il terzo successo consecutivo e possono sfruttare la fiducia ritrovata per imporre pressione al servizio. Rivero e Bracchi dovranno però essere accompagnate dal gioco centrale, così da distribuire il carico offensivo. Cuneo deve interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive e migliorare soprattutto nella finalizzazione: contro Milano il 64% di ricezione positiva ha prodotto appena il 28% in attacco. Non basterà dunque difendere il primo tocco: serviranno combinazioni più efficaci e un sostegno costante di Baka e Pucelj a McBride.

Alle 17, al Fontescodella, Cbf Balducci Hr Macerata e Megabox Ond. Savio Vallefoglia affrontano il derby marchigiano con obiettivi differenti. Le padrone di casa devono interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, le ospiti inseguono la quarta vittoria di fila. Macerata ha bisogno di limitare gli errori e offrire a Decortes palloni meno scontati, valorizzando Farriol e Mazzaro. Vallefoglia dispone di più alternative, ma il 37% offensivo contro Firenze invita a cercare maggiore precisione. Il rapporto fra battuta e contrattacco sarà decisivo: mettere in difficoltà la ricezione avversaria avrà valore soltanto trasformando le occasioni successive.

Alla stessa ora, all’E-Work Biella Forum di Biella, Laica Cioccolato Uyba-Il Bisonte Firenze mette di fronte due squadre che cercano punti per risalire. Le lombarde arrivano da due sconfitte consecutive, le toscane da sette. Seki dovrà muovere il muro alternando Wada, Grozer e le centrali, evitando un attacco affidato esclusivamente alla palla alta. Firenze può partire dalla presenza a rete, sostenuta dai 13 muri di Pesaro, ma deve ridurre gli sprechi: i 19 errori in battuta dell’ultima gara hanno sottratto troppe opportunità. Attorno a Cugno servirà un contributo più continuo delle altre attaccanti.

Alle 17 al Pala Facchetti di Treviglio, ChorusLife Volley Bergamo-Cda Volley Talmassons Fvg propone un confronto nel quale la ricezione può indirizzare gli equilibri. Bergamo deve proteggere la costruzione dopo i dieci ace subiti contro Conegliano: coinvolgere Meli e Van Avermaet permetterebbe di alleggerire Kipp e aprire spazi alle schiacciatrici. Talmassons, fermata da Novara dopo due successi consecutivi, ha invece bisogno di sostenere Frosini. Il suo rendimento non può compensare da solo il 30% offensivo complessivo dell’ultima uscita: servono più soluzioni sulle bande e al centro. Sempre alle 17, al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci ospita la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Le toscane vogliono consolidare la ripartenza contro Busto, mantenendo una distribuzione che valorizzi Van Ryk e Skinner senza escludere il centro. Brescia deve interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive e ricavare più punti dalle ricezioni favorevoli: contro Omag il 68% di positività si è tradotto nel 34% offensivo. Per competere serviranno maggiore incisività in attacco e tenuta sulle ricostruzioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 22 novembre della decima giornata di A1 femminile.

CALENDARIO AI FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 22 novembre

Ore 16.00 – Omag Consolini Volley 1907 vs Granda Volley Cuneo – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Cbf Balducci Hr Macerata vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Laica Cioccolato Uyba vs Il Bisonte Firenze – Diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – ChorusLife Volley Bergamo vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Savino Del Bene Scandicci vs Banca Valsabbina Millenium Brescia – Diretta streaming su DAZN e sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 18.00 – Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN