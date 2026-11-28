Pallanuoto
A1 Maschile, Pro Recco e AN Brescia dilagano. Il CN Posillipo vince il derby partenopeo e insegue Trieste
La decima giornata del campionato di Serie A1 Maschile conferma il primato solitario della Pro Recco, che non accenna a voler rallentare la sua marcia. L’AN Brescia sfrutta il fattore campo e tiene il passo della capolista. La Pallanuoto Trieste e il Circolo Nautico Posillipo sembrano essere le candidate più autorevoli per la quarta piazza.
La Pro Recco, dopo tre tempi di una gara dal punteggio basso nella quale le difese hanno la meglio, esce prepotentemente alla distanza e finisce per dominare la Rari Nantes Savona, reduce dalla sconfitta incassata ai rigori nell’infrasettimanale contro l’AN Brescia, con un perentorio 16-8 nel quale brilla il poker di Cannella.
A Mompiano l’AN Brescia schianta la De Akker Bologna 19-9. I padroni di casa, dopo aver chiuso i primi sedici minuti sul punteggio di 6-3, prendono definitivamente il largo nella ripresa quando travolgono i rivali con un devastante 13-6 che non ammette repliche. Mattatore di giornata Del Basso con cinque centri.
Il Circolo Nautico Posillipo vince il combattuto derby partenopeo. I rossoverdi piegano il Circolo Canottieri Napoli 12-11 e proseguono la striscia di risultati positivi. Il sette in calottina scura, tra le cui fila spicca l’ennesimo poker di Balzarini, mette le mani sul match grazie al 5-1 con cui passa dal 4-7 al 9-8 e piazza l’allungo decisivo con il 2-0 che nel quarto parziale lo proietta sul 12-10.
Importante blitz esterno per la Pallanuoto Trieste. La formazione giuliana, sospinta dalla furia del tornado Damonte, dominatore del match con otto centri, stende un Telimar mai domo con il punteggio di 20-16 e consolida la quarta posizione in classifica, anche se con una partita in più al suo attivo.
In zona salvezza conquista tre punti che valgono oro il Chiavari Nuoto, che alla Ravera supera 14-9 la Training Academy Olympic Roma. L’Ortigia ritrova il successo grazie al 10-6 con il quale regola l’Iren Genova Quinto alla Caldarella, mentre la Lazio trionfa nel derby capitolino battendo la Roma Vis Nova 12-9 a Monterotondo.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2026-2027
Serie A1 maschile – 10ª giornata
CC Ortigia 1928-Iren Genova Quinto 10-6
Telimar-Pallanuoto Trieste 16-20
AN Brescia Team-De Akker 19-9
AC Group Canottieri Napoli-CN Posillipo 11-12 – diretta Rai Sport
Roma Vis Nova Pallanuoto-SS Lazio Nuoto 9-12
Chiavari Nuoto-Training Academy Olympic Roma 14-9
Pro Recco Waterpolo-RN Savona 16-8
Classifica
PRO RECCO 30
AN BRESCIA 29
PALLANUOTO TRIESTE** 23
RARI NANTE SAVONA ** 22
CN POSILLIPO 18
LAZIO NUOTO 15
CC ORTIGIA 1928 14
SC QUINTO 10
TELIMAR 9
DE AKKER BOLOGNA 9
ROMA VIS NOVA 8
CHIAVARI NUOTO 8
CC NAPOLI* 7
TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5
* = una partita in meno
** = una partita in più