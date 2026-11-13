A1 maschile, le luci si accendono sul derby Telimar-Ortigia. Impegni abbordabili per Pro Recco e AN Brescia

A cavallo di due turni di coppa europee consecutivi tocca al campionato riconquistare il centro della scena del panorama pallanuotistico. La Serie A1 maschile è infatti pronta a scendere in vasca per la settima giornata del girone di andata. In un turno che propone impegni abbordabili per le due battistrada, l’attenzione si concentra sul derby siciliano.

Il Telimar, reduce dal primo successo nel torneo grazie al blitz di Chiavari della settimana scorsa, riceve alla piscina del CUS Palermo il Circolo Canottieri Ortigia, quarto classificato con undici punti insieme a Trieste e autentica rivelazione del primo scorcio di torneo. La voglia di dare continuità al proprio cammino dei palermitani e il desiderio di continuare a stupire della formazione aretusea si misureranno in un confronto che promette di essere improntato su elevate soglie di intensità agonistica.

AN Brescia e Pro Recco, in attesa di misurarsi mercoledì prossimo alla Sciorba nel secondo Classico stagionale, scaldano i motori con due impegni esterni. I lombardi, reduci dal blitz di Oradea, affrontano al Foro Italico la Training Academy Olympic Roma allenata da Mario Fiorillo, formazione che sta faticando a carburare in questo avvio. I liguri, che a Kragujevac hanno subito la prima sconfitta stagionale, sfidano l’Iren Genova Quinto nel derby della Marco Paganuzzi.

Impegno insidioso quello che attende la Pallanuoto Trieste. La formazione giuliana, reduce dal doppio confronto in terra ligure contro Pro Recco e Iren Genova Quinto, ospita alla Bianchi la Roma Vis Nova, formazione in crescita che nelle ultime due uscite ha conquistato sei punti.

Il Circolo Nautico Posillipo attende alla Scandone la neopromossa Chiavari Nuoto. I partenopei, dopo la sconfitta subita sabato scorso a Monterotondo, non possono fallire l’appuntamento con il successo per evitare di accumulare ulteriore distacco dalle dirette rivali nella corsa per la quarta posizione. I liguri, dal canto loro, non hanno nulla da perdere e hanno già violato la vasca partenopea nel confronto con il Circolo Canottieri Napoli.

Completano il programma di giornata la sfida tra Lazio Nuoto e De Akker Bologna, match in cui chi vince guadagna terreno prezioso per la lotta salvezza, e il posticipo domenicale Rari Nantes Savona-Circolo Canottieri Napoli, match posticipato per le fatiche europee della formazione ligure in Euro Cup.