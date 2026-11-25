Nell’incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile il Plebiscito Padova, reduce dal vittorioso esordio europeo contro il Grand Nancy dello scorso sabato, piega la Vela Ancona 12-9, centra la quarta vittoria del suo torneo e si porta in quinta posizione con tredici punti.

La formazione dorica apre le ostilità con il sigillo di Dametto e sigla il 2-1 con il rigore trasformato da Bartocci con glaciale freddezza. La compagine patavina non accusa il colpo, cambia passo e ribalta l’inerzia della contesa con il break di 3-0 firmato dalla doppietta di Grigolon e dall’acuto di Misiti per il 4-2 di fine primo periodo.

La formazione ospite ritrova la rete con Olivieri per il 4-3, le padrone di casa scappano sul 6-3, ma le ragazze allenate da Pace non mollano e rientrano sul -1 grazie alla doppietta di Altamura. I tiri dai cinque metri trasformati da Sabbadin e Quattrini fissano il punteggio sul 7-6 di metà partita.

L’intervallo lungo consente alla truppa allenata da Posterivo di riordinare le idee. La girata dal centro di Gottardo in apertura e il guizzo di Meggiato timbrano il break del 9-6 con cui le padrone di casa si presentano agli ultimi otto minuti. Il sette dorico torna sotto con Altamura e la girata di Mullen, ma il nuovo strappo aperto da Gottardo e chiuso dalla doppietta di Bozzolan indirizza il match. Il siluro da distanza siderale scoccato dall’attaccante della formazione marchigiana serve solo a fissare il 12-9 conclusivo.