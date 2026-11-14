ATP Finals
A quanti punti da Sinner può portarsi Alcaraz alle ATP Finals: il margine massimo e minimo dopo Torino
L’azzurro Jannik Sinner è certo di restare al numero 2 del mondo a fine 2026: il tennista italiano viaggia con 1850 punti di vantaggio sullo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo nella classifica mondiale, e non potrà essere scavalcato o raggiunto dall’iberico alle ATP Finals. Si tratta del distacco massimo tra i due al termine della stagione.
A Torino saranno messi in palio 1500 punti per il vincitore che dovesse rimanere imbattuto nella prima fase a gironi: Sinner chiuderà la stagione a quota 7950 punti, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz al massimo potrà portarsi a quota 7600, a -350 punti dall’azzurro: si tratta del distacco minimo tra i due a fine anno.
Ogni match della prima fase, infatti, metterà in palio 200 punti, per un massimo di 600 al termine del girone, poi altri 400 saranno in palio nella semifinale, infine l’ultimo atto ne assegnerà ulteriori 500: lo spagnolo potrà avvicinarsi a Sinner, ma non scavalcarlo al termine della stagione.
DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ
Jannik Sinner 7950
Carlos Alcaraz 6100 (-1850)
DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA SINNER ED ALCARAZ
Jannik Sinner 7950
Carlos Alcaraz 7600 (-350)