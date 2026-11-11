A Dubai si decide il DP World Tour per il 2026. In otto a sfidare Chacarra, compreso McIlroy

50 partecipanti, 9 possibili vincitori della Race to Dubai, un solo trionfatore. Al Jumeirah Golf Estates, e più precisamente sull’Earth Course, si va a chiudere il capitolo DP World Tour per il 2026. Tutti a caccia di Eugenio Chacarra, in sostanza, almeno per chi ne ha e ne avrà la possibilità da giovedì in poi.

I conti per lo spagnolo sono molto semplici: se vince, è campione. Ma potrebbe farcela addirittura anche arrivando ultimo, con una lunga serie di combinazioni legate a tutti i suoi otto avversari, di cui parleremo più nel dettaglio nel seguito (di base, McIlroy non deve arrivare quarto da solo, Reed non deve finire terzo da solo e nessuno degli altri deve vincere).

In particolare, proprio per Rory McIlroy c’è l’unico discorso semplice fino a un certo punto: se vince è campione, a prescindere. Se arriva secondo, allora Chacarra e Reed devono finirgli dietro. Può anche finire quarto, ma in questo caso devono verificarsi varie abbastanza improbabili combinazioni.

Per Patrick Reed situazione più complessa: non gli basta la sola vittoria, ma gli serve anche che Chacarra finisca secondo non da solo. In teoria potrebbe arrivare anche secondo da solo o in un ex aequo a due, ma anche qui le combinazioni aumenterebbero a dismisura. Per tutti gli altri in corsa, vale a dire i sudafricani Casey Jarvis e Jayden Schaper, l’inglese Aaron Rai, l’altro spagnolo Jon Rahm, il neozelandese Ryan Fox e l’australiano Daniel Hillier, è la vittoria l’obiettivo obbligato con piazzamenti più o meno lontani, a seconda della situazione, sia di McIlroy che di Reed.

Sono due gli italiani al via. Francesco Laporta, in particolare, dopo il bellissimo quarto posto di Abu Dhabi può ora sognare in grande con il quasi certo miglior risultato sul tour europeo nella propria carriera. Per lui terza volta a Dubai, nella quale parte da 25° della Race to Dubai con la matematica che gli regala chance di quarta posizione, ma più verosimilmente, finisse molto in alto, la lotta sarebbe per la top 10 o top 15. Gregorio De Leo, invece, entra da 50° (che sarebbe l’ultimo posto disponibile, ma alcune rinunce hanno fatto entrare Ferguson, Wallace, Perez e Luiten, rispettivamente 52°, 54°, 55° e 56°). E lo fa al primo anno sul tour, il che gli garantisce comunque una notevole soddisfazione anche in vista del 2027. Anche per lui quarta posizione della Race to Dubai come massimo risultato ottenibile, ma nel caso è davvero il meno in un anno da segnare col più.