Dopo la vittoria convincente di giovedì sera al PalaEur contro la Turchia, l’Italbasket torna in campo oggi domenica 29 novembre per affrontare alle ore 19:00 a Belgrado la Serbia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027 per la seconda giornata di questa finestra (girone J).

Gli azzurri hanno lottato per 40’ contro la squadra turca – già certa del pass iridato – infliggendole la prima sconfitta in queste Qualificazioni (86-72) con 17 punti di Nico Mannion e 17 punti e 9 rimbalzi di ‘Momo’ Diouf. I ragazzi del CT Luca Banchi proveranno a riscattare il ko dell’andata (64-76), ma non sarà semplice in un ambiente che si presenterà caldissimo.

La Serbia vuole invece cancellare la pesante sconfitta subita giovedì a Klaipeda contro la Lituania (97-78), dove però sono pesate le diverse assenze di giocatori di Eurolega che ci saranno invece nel confronto odierno contro l’Italia come Marko Guduric e Vasilije Micic oltre all’ex Virtus Bologna Alen Smailagic ultimo ad arrendersi nella trasferta baltica.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (Serbia) alle ore 19:00. Diretta tvgarantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un’azione del match dell’Italbasket.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027

Domenica 29 novembre

ore 19:00 Serbia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA SERBIA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport