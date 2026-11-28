Sci di fondo
Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc Ruka, startlist, streaming
Secondo giorno di Coppa del Mondo di sci di fondo, primo giorno di gare sprint in scena a Ruka. Il territorio di Johannes Hoesflot Klaebo da una parte, quello delle svedesi con possibili inserimenti dall’altra: il canovaccio è e resta questo in fin dei conti.
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 8.45 E 11.15
C’è peraltro un altro tema ancora: quale Italia dopo Federico Pellegrino? Vero, il due volte bronzo olimpico in classico non sarebbe magari stato in evidenza primaria, ma il nome era sempre lì. Resta da capire quanto sia in grado ora di dare Simone Mocellini, mentre tra le donne da Federica Cassol in giù le possibilità di avere rappresentanti nelle 30 esistono; il fattore, semmai, è legato a quel che accade dopo.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continua oggi a Ruka con le sprint TC. Non è prevista diretta tv; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN e RaiPlay Sport 1 (fasi finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI, SPRINT TC RUKA
Sabato 28 novembre
Ore 8:45 Qualificazioni sprint TC
Ore 11:15 Fasi finali sprint TC
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN, RaiPlay Sport 1 (fasi finali)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT TC
DONNE
1 WENG Lotta Udnes NOR
2 SVAHN Linn SWE
3 KAELIN Nadja SUI
4 HAGSTROEM Johanna SWE
5 JANATOVA Katerina CZE
6 DAHLQVIST Maja SWE
7 SCHERZ Magdalena AUT
8 KAHARA Jasmin FIN
9 NIEMELA Hilla FIN
10 MATINTALO Johanna FIN
11 EIDUKA Patricija LAT
12 RYDZEK Coletta GER
13 del RIO Gina U23 AND
14 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen U23 NOR
15 KREHL Sofie GER
16 ILAR Moa SWE
17 KERN Julia USA
18 de MARTIN PINTER Iris U23 ITA
19 GANZ Caterina ITA
20 CASSOL Federica ITA
21 GAL Melissa FRA
22 SKISTAD Kristine Stavaas NOR
23 SAARI Amanda FIN
24 RIBOM Emma SWE
25 AABREKK Ingrid Bergene NOR
26 JOENSUU Jasmi FIN
27 MONSORNO Nicole ITA
28 WEBER Anja SUI
29 TERENTEVA Natalia AIN
30 GIMMLER Laura GER
31 SKINDER Monika POL
32 HAUGEN Helene Ekrheim U23 NOR
33 WENG Tiril Udnes NOR
34 NEPRYAEVA Dariya AIN
35 KARLSSON Frida SWE
36 LAURENT Nadine ITA
37 PULLES Mariel Merlii EST
38 OLKKONEN Tiia FIN
39 JORTBERG Lauren USA
40 HENNIG DOTZLER Katharina GER
41 BUCHER Heidi U23 AUT
42 MACKIE Alison U23 CAN
43 FUERSTENBERG Theresa GER
44 VEIT Verena GER
45 HOFFMANN Helen GER
46 AMUNDSEN Hedda Oestberg NOR
47 CENA Virginia U23 ITA
48 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
49 KAELIN Marina SUI
50 SCHMIDT Sonjaa CAN
51 STADLOBER Teresa AUT
52 KAASIKU Keidy EST
53 KAASIKU Kaidy EST
54 KYLLONEN Anne FIN
55 ALBRECHT Emma USA
56 HAAPALEHTO Ella Noora U23 FIN
57 OJASTE Teiloora EST
58 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri FIN
59 KOVALYOVA Darya KAZ
60 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
61 KOBIELUSZ Magdalena POL
62 HONDA Chika JPN
63 STEWART-JONES Katherine CAN
64 MELNIK Anna KAZ
65 WELLS Amelia GBR
66 NIKON Anastasiia U23 UKR
67 KOBAYASHI Chika JPN
68 LAMSA Emmi FIN
69 MYHAL Daryna U23 UKR
70 MIYAZAKI Hikari JPN
71 KOVALOVA Daryna UKR
UOMINI
1 MRKONJIC Lukas AUT
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 SCHELY Theo FRA
4 VIKE Oskar Opstad U23 NOR
5 BARP Elia ITA
6 CHANAVAT Lucas FRA
7 KETTERSON Zak USA
8 LIEKARI Emil FIN
9 DANIELSSON Emil SWE
10 HEGGEN Lars U23 NOR
11 GRAZ Davide ITA
12 RIEBLI Janik SUI
13 SCHOONMAKER Jc USA
14 ERSSON George SWE
15 GROND Valerio SUI
16 VUORINEN Lauri FIN
17 NAEFF Noe SUI
18 SCHUMACHER Gus USA
19 MAKI Joni FIN
20 EVENSEN Ansgar NOR
21 STOELBEN Jan GER
22 MOCELLINI Simone ITA
23 PUEYO Jaume ESP
24 GRAHN Anton U23 SWE
25 ALDER Roman U23 SUI
26 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
27 MOILANEN Niilo FIN
28 YOUNG Jack USA
29 VALNES Erik NOR
30 CHAPPAZ Jules FRA
31 BOURDIN Remi FRA
32 NAEFF Isai U23 SUI
33 HAARALA Juuso FIN
34 NOVAK Michal CZE
35 KOROSTELEV Savelii AIN
36 AHONEN Olli FIN
37 SIMENC Miha SLO
38 KECK Elias GER
39 McKEEVER Xavier CAN
40 MICHELSEN Even Solem NOR
41 ALGOTSSON Oskar SWE
42 MELNITS Ike FIN
43 MASSON Sasha CAN
44 CYR Antoine YC CAN
45 McMULLEN Zanden USA
46 RITCHIE Graham CAN
47 DREMLJUGA Karl Sebastian EST
48 KOLLERUD Kristian U23 NOR
49 SELLES GASCH Bernat ESP
50 HIMMA Martin EST
51 EKBERG Johan SWE
52 GISSELMAN Truls SWE
53 AHONEN Ville FIN
54 HAKOLA Ristomatti FIN
55 VIGANTS Raimo LAT
56 DAPRÀ Simone ITA
57 BURY Kamil POL
58 JAYNE Zachary U23 USA
59 CORREIA Matteo FRA
60 ROOS Henri EST
61 SILVA Manex BRA
62 GRALL-JOHNSON Pierre CAN
63 MUSGRAVE Andrew GBR
64 JARECKI Piotr POL
65 NURSBEKOV Yernar KAZ
66 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
67 MATASSOV Svyatoslav KAZ
68 UNN Albert EST
69 KALNINS Davis U23 LAT
70 HIROSE Ryo JPN
71 MORI Rio U23 JPN
72 YAMASHITA Haruki JPN
73 ROMANCHENKO Dmytro UKR
74 KLIMIN Olzhas KAZ
75 TURLYBEKULY Nartay KAZ
76 MIHAL Yehor U23 UKR