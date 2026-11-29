Sci di fondo
A che ora lo sci di fondo oggi: orari 20 km mass start tl Ruka, tv, startlist, streaming
Si chiude il tritico di gare che fa da inizio della Coppa del Mondo di sci di fondo 2026-2027. Con l’Italia che ha già festeggiato il podio di Simone Mocellini nella sprint di ieri, è tempo di girare lo sguardo verso la 20 km a tecnica libera di Ruka con partenza di massa, che potrebbe anche corrispondere a un colpo di mano completo di Norvegia e Svezia.
Del resto sono i norvegesi che hanno sostanzialmente dominato la scena finora in terra finlandese, mentre per quanto riguarda le donne è impietoso ciò che riguarda il capitolo delle big: da una parte la Svezia, dall’altra il resto. Italia che va in scena con speranze di far bene, anche se tra le donne partono solo Laurent e Gismondi. Più ampia, e guidata dal duo Graz-Barp, la delegazione maschile.
La Coppa del Mondo di sci di fondo continua oggi a Ruka con le 20 km mass start TL. Sarà possibile seguirle in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI, 20 KM TL RUKA
Domenica 29 novembre
Ore 10:00 20 km mass start TL maschile – Diretta tv su RaiSport
Ore 11:15 20 km mass start TL femminile – Diretta tv su RaiSport
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, HBO Max, SkyGo, DAZN, RaiPlay
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST 20 KM TL RUKA
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 NYENGET Martin Loewstroem NOR
3 REE Andreas Fjorden NOR
4 HEGGEN Lars U23 NOR
5 STENSHAGEN Mattis NOR
6 IVERSEN Emil NOR
7 ANTTOLA Niko FIN
8 SCHUMACHER Gus USA
9 MICHELSEN Even Solem NOR
10 KOROSTELEV Savelii AIN
11 GISSELMAN Truls SWE
12 GRAZ Davide ITA
13 BARP Elia ITA
14 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL
15 BRUGGER Janosch GER
16 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
17 DESLOGES Mathis FRA
18 LAPALUS Hugo FRA
19 VERMEULEN Mika AUT
20 ANGER Edvin SWE
21 MUSGRAVE Andrew YC GBR
22 LAPIERRE Jules FRA
23 LOVERA Victor FRA
24 BERGLUND Gustaf SWE
25 MOCH Friedrich GER
26 CAROLLO Martino ITA
27 KETTERSON Zak USA
28 NOTZ Florian GER
29 NOVAK Michal CZE
30 CYR Antoine CAN
31 SCHELY Theo FRA
32 JOHANSSON Leo SWE
33 KLEE Beda SUI
34 ALEV Alvar Johannes EST
35 CHAPPAZ Jules FRA
36 McKEEVER Xavier CAN
37 DAVIES Joe GBR
38 POROMAA William SWE
39 KOIVISTO Petteri FIN
40 STAHLBERG Alexander FIN
41 GANNER Tobias U23 AUT
42 STEPHEN Thomas CAN
43 DAPRÀ Simone ITA
44 AHONEN Ville FIN
45 McMULLEN Zanden USA
46 MOCH Jakob Elias U23 GER
47 BAUER Matyas U23 CZE
48 KALEV Christopher EST
49 WIGGER Nicola SUI
50 PYYKKO Veeti FIN
51 DROLET Remi CAN
52 LINDHOLM Remi FIN
53 PARANTAINEN Kalle FIN
54 BABA Naoto JPN
55 HOLLMANN Max CAN
56 HALFVARSSON Calle SWE
57 CORREIA Matteo FRA
58 BURY Dominik POL
59 FAEHNDRICH Cyril SUI
60 YAMASHITA Haruki JPN
61 SIMENC Miha SLO
62 HIROSE Ryo JPN
63 OPHOFF Mike CZE
64 KEMPPI Anton U23 FIN
65 HUSU Niko YC FIN
66 NAEFF Noe SUI
67 NAEFF Isai U23 SUI
68 ROOS Henri EST
69 LICEF Miha SLO
70 MURATBEKOV Amirgali U23 KAZ
71 KROUWEL Sander NED
72 KLIMIN Olzhas KAZ
73 MORI Rio U23 JPN
74 VIGANTS Raimo LAT
75 WASOWICZ Tomasz U23 POL
76 LISOHOR Oleksandr U23 UKR
77 NURSBEKOV Yernar KAZ
78 DAL FARRA Franco ARG
79 JARECKI Piotr POL
80 TURLYBEKULY Nartay KAZ
81 BURY Kamil POL
82 PUEYO Jaume ESP
83 ROMANCHENKO Dmytro UKR
84 KONYA Adam HUN
85 MIHAL Yehor U23 UKR
86 VOLKOV Sergey AIN
DONNE
1 SVAHN Linn YC SWE
2 ANDERSSON Ebba SWE
3 KARLSSON Frida SWE
4 TERENTEVA Natalia AIN
5 WENG Heidi NOR
6 ILAR Moa SWE
7 FOSNAES Kristin Austgulen NOR
8 STADLOBER Teresa AUT
9 WENG Tiril Udnes NOR
10 ERIKSSON Lisa SWE
11 HOFFMANN Helen GER
12 INGEBRIGTSEN Eva U23 NOR
13 NISSINEN Vilma FIN
14 GROETTING Karoline NOR
15 WEBER Anja SUI
16 SANNESS Nora NOR
17 NEPRYAEVA Dariya AIN
18 DAHLQVIST Maja SWE
19 KAELIN Nadja SUI
20 FINK Pia GER
21 MACKIE Alison U23 CAN
22 DOLCI Flora FRA
23 JANATOVA Katerina CZE
24 RYYTTY Vilma FIN
25 del RIO Gina U23 AND
26 SAUERBREY Katherine GER
27 KERN Julia USA
28 EIDUKA Patricija LAT
29 GISMONDI Maria U23 ITA
30 KAELIN Marina SUI
31 KAHARA Jasmin FIN
32 RUCKA-MICHALEK Eliza YC POL
33 FORDHAM Rosie AUS
34 GAGNON Liliane CAN
35 KRAMER Kendall USA
36 STEWART-JONES Katherine CAN
37 WERRO Giuliana SUI
38 PAGNIER Cloe FRA
39 SKINDER Monika POL
40 McCABE Novie USA
41 TSUCHIYA Masae JPN
42 KAASIKU Kaidy EST
43 SONNESYN Alayna USA
44 CLAUDEL Delphine FRA
45 FUERSTENBERG Theresa GER
46 KAASIKU Keidy EST
47 DROLET Jasmine CAN
48 KOBAYASHI Chika JPN
49 SCHMIDT Sonjaa CAN
50 LAMSA Emmi FIN
51 SAARI Anna-Kaisa FIN
52 LAURENT Nadine ITA
53 KETTUNEN Oona FIN
54 KOLODZIEJ Aleksandra U23 POL
55 LONKA Katariina FIN
56 ALAKOSKI Anni FIN
57 KOBIELUSZ Magdalena POL
58 TUUL Teesi EST
59 HONDA Chika JPN
60 WELLS Amelia GBR
61 STEPASHKINA Nadezhda KAZ
62 MELNIK Anna KAZ
63 VELICER Sophia Tsu TPE
64 RAY Hanna FIN
65 BUCHER Heidi U23 AUT
66 NIKON Anastasiia U23 UKR
67 LAUKLI Sophia USA
68 SCHERZ Magdalena AUT
69 KOVALYOVA Darya KAZ
70 JORTBERG Lauren USA
71 KOVALOVA Daryna UKR
72 BOOK Josefiina FIN
73 MYHAL Daryna U23 UKR
74 LIEN Ida NOR