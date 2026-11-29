La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a riservare una domenica dai ritmi intensi e dalle emozioni assicurate a tutti gli appassionati. In calendario un doppio prestigioso appuntamento. La trasferta americana del settore maschile continua con il gigante di Copper Mountain: la partenza delle due manche è prevista alle 18:00 e alle 21:00. Killington ospita invece lo slalom femminile. Le due manche scatteranno, rispettivamente, alle 16:30 e alle 19:30.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori di Copper Mountain a cancellare il previsto SuperG di ieri. L’appuntamento tra i pali larghi del gigante, il secondo stagionale, rappresenta l’occasione per il nuovo faccia a faccia tra il detentore della sfera di cristallo Marco Odermatt e il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen nel duello tra quelli che potrebbero essere i candidati più autorevoli alla conquista del trofeo.

In casa Italia le speranze di ottenere un buon risultato sono affidate soprattutto ad Alex Vinatzer, sciatore che nel primo appuntamento stagionale si è confermato in Top 10. Per gli altri azzurri la qualificazione alla seconda manche sarebbe già un risultato importante.

Lo slalom in programma a Killington rappresenta un’occasione preziosa per il primo successo stagionale di Mikaela Shiffrin. L’americana, rientrata alle gare dopo il prologo di Soelden, ha conquistato il secondo posto nel gigante di ieri vinto da Robinson, ma sembra pronta a dettare la propria legge tra i pali stretti. Lara Colturi, reduce dal primo storico successo in Coppa del Mondo, proverà a confermarsi per difendere il pettorale rosso di leader della classifica generale, anche se il suo compito sarà certamente molto difficile.

In casa azzurra si riparte dal nono posto conquistato da Lara Della Mea in quel di Gurgl. Le altre atlete azzurre puntano a centrare il tempo utile a conquistare l’accesso alla seconda manche per poi giocarsi il tutto per tutto e conquistare punti importanti per la classifica e per migliorare il pettorale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming del gigante di Copper Mountain e dello slalom di Killington. Le due gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 16:30 Prima manche slalom femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 18:00 Prima manche gigante maschile a Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 19:30 Seconda manche slalom femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 21:00 Seconda manche gigante maschile a Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE COPPER MOUNTAIN E SLALOM FEMMINILE KILLINGTON: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport