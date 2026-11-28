La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara a riservare un sabato dalle grandi emozioni a tutti gli appassionati con un doppio prestigioso appuntamento. La trasferta americana del settore maschile inizia con il SuperG di Copper Mountain: la partenza della gara è prevista alle 19:45. Killington ospita invece il gigante femminile. Le due manche scatteranno, rispettivamente, alle 15:30 e alle 18:30.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45

La gara di Copper Mountain segna l’inizio ufficiale della stagione della velocità e potrebbe rappresentare uno snodo cruciale in ottica classifica generale. Odermatt metterà subito le cose in chiaro ribadendo la propria supremazia oppure Braathen, nonostante la prematura uscita di Gurgl, riuscirà a insidiarlo?

In casa azzurra la squadra è carica e pronta a lanciarsi in pista per una nuova annata in cui recitare un ruolo da protagonista. Paris e Franzoni sono le punte di diamante di un gruppo che ha dimostrato di essere competitivo sulla quasi totalità delle piste e di poter centrare il podio con diversi elementi.

Le donne si ritrovano invece nel Vermont per il secondo appuntamento tra i pali larghi del gigante. Nel prologo disputato a Soelden a fine ottobre la statunitense Paula Moltzan si è imposta davanti a Lara Colturi, al momento leader della generale, e a Emma Aicher. Il ritorno di Mikaela Shiffrin rappresenta certamente lo spunto di maggior interesse: quale sarà l’impatto della fuoriclasse americana?

Giornata importante anche per i colori italiani. Torna in gara, dopo il virus che l’ha fermata nel corso della preparazione estiva, Sofia Goggia. Si attendono conferme importanti da Asja Zenere, splendida quinta sul ghiacciaio austriaco, e sensibili miglioramenti da Lara Della Mea e Marta Bassino, alle prime gare dopo aver saltato la scorsa annata per infortunio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming del SuperG di Copper Mountain e del gigante di Killington. Le due gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Sabato 28 novembre

Ore 15:30 Prima manche gigante femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 18:30 Seconda manche gigante femminile a Killington (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 19:45 SuperG maschile a Copper Mountain (Stati Uniti) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA SUPER-G MASCHILE COPPER MOUNTAIN E GIGANTE FEMMINILE KILLINGTON: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport

LA STARTLIST DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON

1 Sara Hector (Svezia)

2 Alice Robinson (Nuova Zelanda)

3 Julia Scheib (Austria)

4 Camille Rast (Svizzera)

5 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti)

6 Paula Moltzan (Stati Uniti)

7 Thea Louise Stjernesund (Norvegia)

8 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia)

9 Lara Colturi (Albania)

10 Zrinka Ljutic (Croazia)

11 Nina O’Brien (Stati Uniti)

12 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia)

13 Lara Della Mea (Italia)

14 Emma Aicher (Germania)

15 Lena Duerr (Germania)

16 Sofia Goggia (Italia)

17 Wendy Holdener (Svizzera)

18 Asja Zenere (Italia)

19 Britt Richardson (Canada)

20 Neja Dvornik (Slovenia)

21 Stephanie Brunner (Austria)

22 A.J. Hurt (Stati Uniti)

23 Estelle Alphand (Svezia)

24 Vanessa Kasper (Svizzera)

25 Franziska Gritsch (Austria)

26 Elisabeth Bocock (Stati Uniti)

27 Hilma Loevblom (Svezia)

28 Madeleine Sylvester-Davik (Norvegia)

29 Marta Bassino (Italia)

30 Lisa Nyberg (Svezia)

31 Laura Pirovano (Italia)

32 Anna Trocker (Italia)

33 Doriane Escane (Francia)

34 Dania Allenbach (Svizzera)

35 Sophie Mathiou (Italia)

36 Ilaria Ghisalberti (Italia)

37 Francesca Baruzzi Farriol (Argentina)

38 Alice Pazzaglia (Italia)

39 Simone Wild (Svizzera)

40 Katie Hensien (Stati Uniti)

41 Logan Grosdidier (Stati Uniti)

42 Hanna Aronsson Elfman (Svezia)

43 Kjersti Moritz (Stati Uniti)

44 Stefanie Grob (Svizzera)

45 Selina Egloff (Svizzera)

46 Giorgia Collomb (Italia)

47 Jana Fritz (Germania)

48 Fabiana Dorigo (Germania)

49 Katie Rowekamp (Stati Uniti)

50 Arianne Forget (Canada)

51 Cassidy Gray (Canada)

52 Justine Lamontagne (Canada)

53 Cornelia Oehlund (Svezia)

54 Ricarda Haaser (Austria)

55 Emilia Mondinelli (Italia)

56 Caitlin McFarlane (Francia)

LA STARTLIST DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN

1 Jan Zabystran (Repubblica Ceca)

2 Marco Schwarz (Austria)

3 Mattia Casse (Italia)

4 Daniel Hemetsberger (Austria)

5 Fredrik Möller (Norvegia)

6 Franjo von Allmen (Svizzera)

7 Dominik Paris (Italia)

8 Vincent Kriechmayr (Austria)

9 Stefan Rogentin (Svizzera)

10 Stefan Babinsky (Austria)

11 Marco Odermatt (Svizzera)

12 Cyprien Sarrazin (Francia)

13 Giovanni Franzoni (Italia)

14 Raphael Haaser (Austria)

15 Alexis Monney (Svizzera)

16 Nils Allègre (Francia)

17 Guglielmo Bosca (Italia)

18 Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia)

19 Christof Innerhofer (Italia)

20 Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti)

21 Simon Jocher (Germania)

22 Matthieu Bailet (Francia)

23 Cameron Alexander (Canada)

24 Miha Hrobat (Slovenia)

25 River Radamus (Stati Uniti)

26 Lukas Feurstein (Austria)

27 James Crawford (Canada)

28 Kyle Negomir (Stati Uniti)

29 Stefan Eichberger (Austria)

30 Alban Elezi Cannaferina (Francia)

31 Atle Lie McGrath (Norvegia)

32 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile)

33 Marco Kohler (Svizzera)

34 Brodie Seger (Canada)

35 Gino Caviezel (Svizzera)

36 Jeffrey Read (Canada)

37 Lenz Haechler (Svizzera)

38 Benno Brandis (Germania)

39 Manuel Traninger (Austria)

40 Isaiah Nelson (Stati Uniti)

41 Raphael Lessard (Canada)

42 Alessio Miggiano (Svizzera)

43 Sam Alphand (Francia)

44 Felix Monsen (Svezia)

45 Sam Morse (Stati Uniti)

46 Charles Gamel Seigneur (Francia)

47 Justin Murisier (Svizzera)

48 Max Perathoner (Italia)

49 Bryce Bennett (Stati Uniti)

50 Adrien Fresquet (Francia)

51 Blaise Giezendanner (Francia)

52 Tollef Haugen (Norvegia)

53 Benjamin Jacques Alliod (Italia)

54 Erik Arvidsson (Stati Uniti)

55 Nils Alphand (Francia)

56 Martin Čater (Slovenia)

57 Ander Mintegui Rivera (Spagna)

58 Simen Sellaeg (Norvegia)

59 Nicolò Molteni (Italia)

60 Nejc Naralocnik (Slovenia)

61 Luis Vogt (Germania)

62 Andreas Ploier (Austria)

63 Aksel Lindenmeyr (Stati Uniti)

64 Juhan Luik (Estonia)

65 Patrick Kenney (Stati Uniti)

66 Patrick Feurstein (Austria)

67 Tiziano Gravier (Argentina)

68 Maximilian Laughland (Gran Bretagna)

69 Aaron Pedimina (Croazia)