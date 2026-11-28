Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Valencia 2026 avranno luogo sabato 28 novembre dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 del nostro Paese inizierà la Sprint della primera clase, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 22 novembre.

L’autodromo di Cheste è costruito in un’area industriale poco lontano da Valencia, sull’arteria stradale che collega la terza città per grandezza della Spagna alla capitale Madrid. Spesso è stato decisivo per l’assegnazione del titolo iridato. D’altronde, avendo trovato la propria collocazione naturale come gara conclusiva della stagione, è ovvio che possa essere l’ipotetica aula di tribunale nella quale vengono emessi i verdetti agonistici. La prima volta accadde nel 2006, l’ultima nel 2023.

Il tracciato è breve, misura 4.005 metri. Solo il Sachsenring e Goiania hanno un giro più corto. D’altronde, questo impianto è una sorta di catino, edificato come uno stadio. Non per caso è decisamente più apprezzato dagli spettatori di quanto non lo sia dai piloti, che lo ritengono anonimo e tortuoso. Viceversa, se si è sugli spalti, si può ammirare l’intera pista da qualsiasi tribuna. Le gare, peraltro, sono spesso tirate e molto incerte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Valencia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP VALENCIA

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.