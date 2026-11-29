Il Gran Premio di Valencia di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 29 novembre. Come di consueto, il programma sarà progressivo. Pertanto, La primera clase, come gli spagnoli si riferiscono alla classe regina, sarà preceduta dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 del nostro Paese) e quella della Moto2, che avrà inizio a partire alle ore 12:15 italiane.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00

Il tracciato di Valencia ha assunto in pianta stabile il ruolo di appuntamento conclusivo della stagione. Inserito in calendario nel 1999 è diventato l’atto finale del Mondiale esattamente da quando la 500cc si è tramutata in MotoGP, ossia nel 2002. Da allora, solo due edizioni del campionato iridato si sono concluse altrove e sempre per cause di forza maggiore. Quella del 2020, quando il calendario fu sconquassato dalla pandemia, e quella del 2024, quando la regione di Valencia era stata sconvolta dalle alluvioni di poche settimane prima.

Nel 2025, in MotoGP il primo a passare sul traguardo fu Marco Bezzecchi, che, con la sua Aprilia, precedette la moto gemella, seppur griffata Trackhouse, di Raul Fernandez (secondo) e la Ducati di Fabio Di Giannantonio (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Izan Guevara, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un altro centauro iberico, ossia Adrian Fernandez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Valencia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 13:55, Gara Moto3 – Differita tv in chiaro.

Ore 15:10, Gara Moto2 – Differita tv in chiaro.

Ore 17:00, Gara MotoGP – Differita tv in chiaro.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP VALENCIA

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà le gare delle tre classi in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. TV8.it proporrà la differita allo stesso orario della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.