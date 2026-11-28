Le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026 di F1 si disputeranno sabato 28 novembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00 del nostro Paese. La sessione che ha la valenza di determinare la griglia di partenza del GP domenicale sarà preceduta dalla terza ora di prove libere, l’unica della giornata di oggi dopo le due tenutesi venerdì, nonché ultima chance per calibrare il set-up di ogni monoposto in vista dei momenti decisivi.

Dunque, in questo 2026 non vi sarà alcuna Sprint a Lusail. Si tratta di un significativo cambio di programma rispetto alle tre stagioni precedenti. Eccezion fatta per il 2021, quando assistemmo a un autentico GP ante-litteram creato per recuperare il Gran Premio d’Australia (cancellato a causa della pandemia), la mini-gara ha sempre fatto parte del menu proposto dal Gran Premio del Qatar. Anzi, nel 2023 la Sprint consegnò a Max Verstappen la matematica certezza del suo terzo titolo mondiale.

Viene da chiedersi se questa dinamica potrà avere ripercussioni sui valori e sull’approccio di ognuno al fine settimana. Come sappiamo, la Sprint implica che vi sia una sola sessione di prove libere nell’arco del weekend. Viceversa, quando la struttura dell’intero Gran Premio è canonica, vi sono molte più possibilità di effettuare prove concrete in pista. Il fatto di poter lavorare per davvero, senza doversi affidare al simulatore sarà d’aiuto a qualche pilota? La risposta la conoscono solo i diretti interessati.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio del Qatar 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 28 novembre

Ore 21:30, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 GP QATAR

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.