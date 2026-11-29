Il Gran Premio del Qatar di F1 si disputerà alle ore 17:00 italiane di domenica 29 novembre. Il Circus vivrà il penultimo dei suoi ventitrè appuntamenti stagionali nel circuito di Lusail, entrato in calendario ante litteram nel 2021 prima di diventare una tappa fissa a partire dal 2023. Ci troviamo al cospetto di una pista regale, non solo perchè edificata per volere degli sceicchi.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 17.00

Tanto per cominciare, le quattro edizioni del GP del Qatar andate in scena sinora sono tutte state vinte da piloti capaci di laurearsi Campioni del Mondo. D’altronde, nel 2021 si è registrato il trionfo di Lewis Hamilton, al quale hanno fatto seguito tre affermazioni di Max Verstappen. Attenzione, quando si parla di “Campioni del Mondo” si intende che tutti avevano già vinto un Mondiale. Anzi, almeno due!

Non solo, l’edizione del 2021 verrà ricordata per aver partorito uno dei podi più blasonati nella storia della Formula 1. Il 21 novembre 2021, i già citati Hamilton e Verstappen festeggiarono assieme a Fernando Alonso. Successivamente, questo terzetto si ritroverà assieme altre due volte nel 2023, ma quella top-three di cinque anni fa rappresentò un evento epocale, anche perchè confluirono nello stesso podio tre diverse generazioni di fuoriclasse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio del Qatar 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 21:30, GRAN PREMIO F1, Differita tv in chiaro

DIRETTE SKY SPORT F1 GP QATAR

Domenica 29 novembre (orario italiano)

Ore 17:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207). Invece Sky Sport 4K (213) proporrà la gara in differita alle 20:45 a causa della concomitanza con Roma – Monza.

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati. / Differita per tutti su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport.