Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1 avranno luogo sabato 21 novembre dalle ore 5:00 alle ore 6:00 del nostro Paese. Verrà pertanto assegnata la quarta pole position da quando si corre sull’attuale versione del tracciato del Nevada, denominato Las Vegas Strip Circuit, che niente c’entra con quella degli anni ’80. Il dato peculiare è che nessun pilota è ancora riuscito a ripetersi.

Difatti nel 2023 il più rapido in qualifica fu Charles Leclerc (Ferrari), nel 2024 la casella privilegiata è stata occupata da George Russell (Mercedes), mentre nel 2025 le qualifiche dissero bene a Lando Norris (McLaren). Dunque, non solo tre uomini differenti, ma anche tre team diversi. Il “problema” è che solo uno di questo terzetto fu poi capace di convertire la pole position in vittoria, ossia il secondo citato.

Sia nel 2023 che nel 2025 il successo fu appannaggio di Max Verstappen, in ambedue i casi partito dalla seconda posizione. Viceversa, i due poleman tagliarono il traguardo alla piazza d’onore. Però, se Leclerc si tenne quel risultato, Norris lo scorso anno venne squalificato dopo le verifiche post-gara (così come il compagno di squadra Oscar Piastri) per un’usura eccessiva del fondo. Si trattò di frazioni di millimetro, ma sufficienti per sanzionare le monoposto color papaya!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Las Vegas 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (213); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 20:15, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 GP LAS VEGAS

Sabato 21 novembre (orari italiani)

Ore 1:30-2:30, Prove libere (III)

Ore 5:00-6:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati / Differita su TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.