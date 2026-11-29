Biathlon
A che ora il biathlon oggi, startlist sprint Kontiolahti 2026: startlist, tv, streaming
La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 a Kontiolahti, in Finlandia, si chiude quest’oggi, domenica 29 novembre, con le prime due sprint della stagione, un appuntamento sempre spettacolare dove la velocità sugli sci e la rapidità d’esecuzione al poligono (due serie, una a terra e una in piedi, senza possibilità di ricariche) diventano determinanti.
Il programma si apre alle 13:00 (ora italiana) con la 10 km maschile, che vedrà ben 109 atleti al cancelletto di partenza. Norvegia e Francia si presentano ai nastri di partenza forti del miglior passo sugli sci mostrato finora, ma con l’imperativo di limitare quegli errori al tiro che le hanno penalizzate nell’individuale d’esordio. Gli occhi saranno puntati soprattutto sul detentore della sfera di cristallo, il francese Éric Perrot, e sui norvegesi Vetle Sjåstad Christiansen e Johan-Olav Botn, quest’ultimo apparso particolarmente brillante nella staffetta mista.
In casa Italia la punta di diamante è Tommaso Giacomel (pettorale 48), che ha fatto vedere già buone cose sia nella gara d’apertura sia nella staffetta mista chiusa dagli azzurri al quinto posto, nonostante i problemi nella fase di preparazione. Con lui ci saranno altri cinque compagni di squadra: aprirà le danze Didier Bionaz (pettorale 15), chiamato a riscattare una 20 km difficile al poligono, seguito nella seconda metà della start list da Lukas Hofer (60), Nicola Romanin (65), Christoph Pircher (68) ed Elia Zeni (73).
Nel pomeriggio, alle 16:15, toccherà invece alla 7,5 km femminile, che si preannuncia apertissima ed equilibrata. A indossare il pettorale giallo di leader della generale sarà la svedese Elvira Öberg, reduce dal dominio nell’individuale del venerdì in cui ha fatto la differenza con un ultimo giro spaziale. Per confermarsi dovrà guardarsi dalla norvegese Maren Kirkeeide, campionessa olimpica in carica del format (al via con il numero 48), e dal temibile blocco francese composto da Océane Michelon (40), Lou Jeanmonnot (44) e Julia Simon (60), senza dimenticare le padrone di casa finlandesi Suvi Minkkinen e Sonja Leinamo.
Per l’Italia i riflettori sono tutti puntati su Lisa Vittozzi (pettorale 56): dopo l’ottavo posto raccolto nell’individuale nonostante i postumi di un malanno e il turno di riposo precauzionale osservato nelle staffette del sabato, la sappadina torna in pista con concrete ambizioni da podio. Ad accompagnarla ci saranno al via la giovane Fabiana Carpella (pettorale 5), seguita da Michela Carrara (29), Martina Trabucchi (39) e, nella parte finale dell’ordine di partenza, da Samuela Comola (72) e Hannah Auchentaller (82).
Le due sprint di Kontiolahti (Finlandia), valide per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027, sono previste quest’oggi (domenica 29 novembre) e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
BIATHLON OGGI IN TV
Domenica 29 novembre (orari italiani)
Ore 13.00 10 km sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia)
Ore 16.15 7.5 km sprint femminile a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SPRINT MASCHILE KONTIOLAHTI 2026
1 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 13:00:30 1
2 MATKO Martin SVK 2005 13:01:00
3 SEIDL Elias GER 2004 13:01:30
4 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 13:02:00
5 STROLIA Vytautas LTU 1992 13:02:30
6 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 13:03:00
7 HARTWEG Niklas SUI 2000 13:03:30
8 ZAHKNA Rene EST 1994 13:04:00
9 FAK Jakov SLO 1987 13:04:30
10 CLAUDE Florent BEL 1991 13:05:00
11 BADACZ Konrad POL 2003 13:05:30
12 HARJULA Tuomas FIN 1998 13:06:00
13 MARECEK Jonas CZE 2001 13:06:30
14 LOZBERS Rihards LAT 2009 13:07:00
15 BIONAZ Didier ITA 2000 13:07:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 13:08:00 B
17 JEFFERIES Jacques GBR 2002 13:08:30 1
18 STALDER Sebastian SUI 1998 13:09:00 B
19 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 13:09:30 1
20 NELIN Jesper SWE 1992 13:10:00 B
21 GERMAIN Maxime USA 2001 13:10:30 1
22 STRELOW Justus GER 1996 13:11:00 B
23 ILIEV Vladimir BUL 1987 13:11:30 1
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 13:12:00 B
25 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 13:12:30 1
26 BRANDT Viktor SWE 1999 13:13:00 B
27 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 13:13:30 1
28 CLAUDE Fabien FRA 1994 13:14:00 B
29 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 13:14:30 1
30 HORN Philipp GER 1994 13:15:00 B
31 CLAUDE Emilien FRA 1999 13:15:30 1
32 BURKHALTER Joscha SUI 1996 13:16:00 B
33 CERVENKA Vaclav USA 1999 13:16:30 2
34 MANDZYN Vitalii UKR 2003 13:17:00 B
35 ZAWOL Marcin POL 2002 13:17:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 13:18:00 B
37 TODEV Blagoy BUL 2001 13:18:30 2
38 NAWRATH Philipp GER 1993 13:19:00 R
39 COLTEA George ROU 2000 13:19:30 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 13:20:00 R
41 KARLIK Mikulas CZE 1999 13:20:30 2
42 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 13:21:00 R
43 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 13:21:30 2
44 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 13:22:00 R
45 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 13:22:30 2
46 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 13:23:00 R
47 INVENIUS Otto FIN 2000 13:23:30 2
48 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 13:24:00 R
49 FINELLO Jeremy SUI 1992 13:24:30 2
50 r LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 13:25:00 R
51 BIRKENTALS Renars LAT 2001 13:25:30 2
52 PERROT Eric FRA 2001 13:26:00 R
53 NORDGREN Melker SWE 2002 13:26:30 2
54 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 13:27:00 R
55 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 13:27:30 2
56 y WRIGHT Campbell USA 2002 13:28:00 R
57 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 13:28:30 2
58 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 13:29:00 R
59 PLANKO Lovro SLO 2001 13:29:30 2
60 HOFER Lukas ITA 1989 13:30:00 R
61 MUELLAUER Fabian AUT 2003 13:30:30 2
62 PATUREL Gaetan FRA 2003 13:31:00
63 b KEHVA Mark-Markos EST 2004 13:31:30
64 BORGULA Jakub SVK 2004 13:32:00
65 ROMANIN Nicola ITA 1994 13:32:30
66 LANGER Thierry BEL 1991 13:33:00
67 GUNKA Jan POL 2002 13:33:30
68 PIRCHER Christoph ITA 2003 13:34:00
69 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 13:34:30
70 BORKOVSKYI Bogdan UKR 2004 13:35:00
71 MIKYSKA Tomas CZE 2000 13:35:30 3
72 HIIDENSALO Olli FIN 1991 13:36:00
73 ZENI Elia ITA 2001 13:36:30
74 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 13:37:00
75 BONACCI Vincent USA 2000 13:37:30
76 HASLINGER Lukas AUT 2003 13:38:00
77 DOVZAN Miha SLO 1994 13:38:30
78 PUCHIANU Cornel ROU 1989 13:39:00
79 SIIMER Kristo EST 1999 13:39:30
80 NASYKO Denys UKR 1995 13:40:00
81 LEJEUNE Valentin FRA 2002 13:40:30
82 ADAMOV Simon SVK 2004 13:41:00
83 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 13:41:30
84 KASKEL Fabian GER 2003 13:42:00
85 GALICA Grzegorz POL 2007 13:42:30
86 CIGAK Nikita LTU 2002 13:43:00 G
87 BENSON Graham GBR 2006 13:43:30
88 CHOI Dujin KOR 1995 13:44:00
89 DZHORGOV Georgi BUL 2007 13:44:30
90 FLEMING Jasper CAN 2005 13:45:00
91 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 13:45:30
92 FOMIN Maksim LTU 2000 13:46:00
93 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 13:46:30
94 PACAL James SUI 2003 13:47:00
95 KOCH Will USA 2002 13:47:30
96 ZASHEV Vasil BUL 2002 13:48:00
97 LAPSHIN Timofei KOR 1988 13:48:30
98 STRUM Matthew CAN 1995 13:49:00
99 JOHNSTON Gavin CAN 2003 13:49:30
100 PARMANTIER Sam BEL 2005 13:50:00
101 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 13:50:30
102 OMEJC Aljaz SLO 2005 13:51:00
103 URS Horia ROU 2006 13:51:30
104 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 13:52:00
105 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 13:52:30
106 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 13:53:00
107 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 13:53:30
108 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 13:54:00
109 ERIKSSON Alfred SWE 2001 13:54:30
STARTLIST SPRINT FEMMINILE KONTIOLAHTI 2026
1 KINK Julia GER 2004 16:15:30 1
2 REMENOVA Maria SVK 2000 16:16:00
3 REPINC Lena SLO 2003 16:16:30
4 KOZICA Anika CRO 1997 16:17:00
5 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:17:30
6 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:18:00
7 CARPELLA Fabiana ITA 2004 16:18:30
8 MEIER Lea SUI 2001 16:19:00
9 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 16:19:30
10 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:20:00
11 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 16:20:30
12 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:21:00
13 ZUK Kamila POL 1997 16:21:30
14 LEVINS Chloe USA 1998 16:22:00
15 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:22:30
16 BASERGA Amy SUI 2000 16:23:00 B
17 LIE Lotte BEL 1995 16:23:30 1
18 IRWIN Deedra USA 1992 16:24:00 B
19 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:24:30 1
20 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:25:00 B
21 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:25:30 1
22 b TANNHEIMER Julia GER 2005 16:26:00 B
23 TOMINGAS Tuuli EST 1995 16:26:30 1
24 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:27:00 B
25 PARADIS Pascale CAN 2002 16:27:30 1
26 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:28:00 B
27 ANDEXER Anna AUT 2003 16:28:30 1
28 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:29:00 B
29 CARRARA Michela ITA 1997 16:29:30
30 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:30:00 B
31 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:30:30 2
32 ERMITS Regina EST 1996 16:31:00 B
33 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:31:30 2
34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:32:00 B
35 ANDERSON Lucinda USA 2000 16:32:30 2
36 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:33:00 B
37 GASPARIN Aita SUI 1994 16:33:30 2
38 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:34:00 B
39 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:34:30 2
40 MICHELON Oceane FRA 2002 16:35:00 R
41 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:35:30 2
42 y OEBERG Elvira SWE 1999 16:36:00 R
43 STREMOUS Alina MDA 1995 16:36:30 2
44 r JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:37:00 R
45 NORDQVIST Johanna SWE 2000 16:37:30 2
46 VOIGT Vanessa GER 1997 16:38:00 R
47 TODOROVA Milena BUL 1998 16:38:30 2
48 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:39:00 R
49 TARASIUK Tetiana UKR 2005 16:39:30 2
50 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:40:00 R
51 MOSER Nadia CAN 1997 16:40:30 2
52 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:41:00 R
53 KUELM Susan EST 1996 16:41:30 2
54 BENED Camille FRA 2000 16:42:00 R
55 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:42:30 2
56 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:43:00 R
57 SKAR Siri NOR 2003 16:43:30 2
58 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:44:00 R
59 JAKIELA Joanna POL 1999 16:44:30 2
60 SIMON Julia FRA 1996 16:45:00 R
61 BOTET Paula FRA 2000 16:45:30 2
62 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:46:00 R
63 JUPPE Anna AUT 1999 16:46:30 2
64 PAVLU Katerina CZE 2003 16:47:00
65 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:47:30
66 WAGNER Lara AUT 2002 16:48:00
67 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:48:30
68 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:49:00
69 FICHTNER Marlene GER 2003 16:49:30
70 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 16:50:00 3
71 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:50:30
72 COMOLA Samuela ITA 1998 16:51:00
73 FREED Margie USA 1997 16:51:30
74 WEIDEL Anna GER 1996 16:52:00
75 GANDLER Anna AUT 2001 16:52:30
76 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:53:00
77 JANKA Erika FIN 1995 16:53:30
78 MAKA Anna POL 1992 16:54:00
79 METTLER Lydia SUI 1996 16:54:30
80 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:55:00
81 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:55:30
82 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:56:00
83 JUNG Jumi KOR 1997 16:56:30 G
84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 16:57:00
85 BOUVARD Eve BEL 1999 16:57:30
86 SEVER Ela SLO 2006 16:58:00
87 GENEVA Milana KAZ 2004 16:58:30
88 JANDUROVA Lucie CZE 2007 16:59:00
89 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 16:59:30
90 EMONTS Marisa BEL 2005 17:00:00
91 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 17:00:30
92 STRAKOVA Michaela SVK 2007 17:01:00
93 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:01:30
94 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 17:02:00
95 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:02:30
96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 17:03:00
97 BULINA Sandra LAT 2001 17:03:30
98 PENDRY Shawna GBR 2002 17:04:00
99 CASERMAN Manca SLO 2006 17:04:30
100 HORODNA Olena UKR 2004 17:05:00
101 DUPONT Chloe GBR 2003 17:05:30
102 GOWLING Gillian CAN 1999 17:06:00