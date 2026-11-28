Biathlon
Quando il biathlon oggi in tv, orari single mixed relay e staffetta mista Kontiolahti 2026: startlist e streaming
Dopo l’esordio individuale, la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon entra nel vivo oggi, sabato 28 novembre, con una giornata interamente dedicata alle prove a squadre. Sulle nevi finlandesi di Kontiolahti sono in programma due appuntamenti: la staffetta singola mista (single mixed relay) alle ore 13:10 e la staffetta mista (4×6 km) alle ore 15:15.
LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 13.10
LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.15
Ad aprire il programma pomeridiano sarà la gara più frenetica e imprevedibile del circuito, dove i giri di pista ridotti rendono decisiva la rapidità di esecuzione al poligono. Per questa prova, in cui sono iscritte 25 coppie, lo staff tecnico azzurro ha scelto di puntare sulla linea verde: l’Italia scatterà con il pettorale numero 11 affidandosi alla giovane coppia composta da Martina Trabucchi e Christoph Pircher. Una mossa strategica pensata per far fare esperienza internazionale ai talenti emergenti, preservando i big per la seconda gara di giornata.
Alle 15:15 toccherà infatti alla staffetta mista tradizionale (due frazioni femminili seguite da due maschili), con 23 squadre al via. L’Italia partirà dalla prima fila, con il pettorale numero 2, schierando una formazione altamente competitiva: al lancio ci sarà Hannah Auchentaller, seguita da Michela Carrara, prima di passare il testimone agli uomini di punta Lukas Hofer e Tommaso Giacomel.
Manca all’appello Lisa Vittozzi, tenuta a riposo precauzionale. La campionessa azzurra sta infatti smaltendo i postumi di un’influenza che l’aveva colpita nei giorni scorsi al rientro dal ritiro di Geilo. Nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, Vittozzi aveva comunque stretto i denti nell’individuale di venerdì, conquistando un brillante ottavo posto; da qui la decisione condivisa con i tecnici di non sovraccaricare il fisico debilitato in staffetta, così da ricaricare le pile in vista della Sprint di domenica.
La single mixed relay e la staffetta mista di Kontiolahti (Finlandia), valide per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027, è prevista quest’oggi (sabato 28 novembre) e non godrà della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
BIATHLON OGGI IN TV
Sabato 28 novembre
Ore 13.10 staffetta single mixed a Kontiolahti (Finlandia)
Ore 15.15 staffetta mista a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST STAFFETTA SINGLE MIXED BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 NOR – NORWAY 1
1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F
1-2 g LAEGREID Sturla Holm M
1-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad F
1-2 g LAEGREID Sturla Holm M
2 SWE – SWEDEN
2-1 r HALVARSSON Ella F
2-2 g SAMUELSSON Sebastian M
2-1 r HALVARSSON Ella F
2-2 g SAMUELSSON Sebastian M
3 FIN – FINLAND
3-1 r MINKKINEN Suvi F
3-2 g HARJULA Tuomas M
3-1 r MINKKINEN Suvi F
3-2 g HARJULA Tuomas M
4 FRA – FRANCE 2
4-1 r JEANMONNOT Lou F
4-2 g PERROT Eric M
4-1 r JEANMONNOT Lou F
4-2 g PERROT Eric M
5 SUI – SWITZERLAND
5-1 r BASERGA Amy F
5-2 g HARTWEG Niklas M
5-1 r BASERGA Amy F
5-2 g HARTWEG Niklas M
6 POL – POLAND
6-1 r JAKIELA Joanna F
6-2 g BADACZ Konrad M
6-1 r JAKIELA Joanna F
6-2 g BADACZ Konrad M
7 AUT – AUSTRIA 3
7-1 r ZDOUC Dunja F
7-2 g UNTERWEGER Dominic M
7-1 r ZDOUC Dunja F
7-2 g UNTERWEGER Dominic M
8 CZE – CZECHIA
8-1 r VOBORNIKOVA Tereza F
8-2 g MIKYSKA Tomas M
8-1 r VOBORNIKOVA Tereza F
8-2 g MIKYSKA Tomas M
9 UKR – UKRAINE
9-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F
9-2 g DUDCHENKO Anton M
9-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F
9-2 g DUDCHENKO Anton M
10 GER – GERMANY 4
10-1 r FICHTNER Marlene F
10-2 g STRELOW Justus M
10-1 r FICHTNER Marlene F
10-2 g STRELOW Justus M
11 ITA – ITALY
11-1 r TRABUCCHI Martina F
11-2 g PIRCHER Christoph M
11-1 r TRABUCCHI Martina F
11-2 g PIRCHER Christoph M
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r KLEMENCIC Polona F
12-2 g FAK Jakov M
12-1 r KLEMENCIC Polona F
12-2 g FAK Jakov M
13 EST – ESTONIA 5
13-1 r ERMITS Regina F
13-2 g ZAHKNA Rene M
13-1 r ERMITS Regina F
13-2 g ZAHKNA Rene M
14 LTU – LITHUANIA
14-1 r TRAUBAITE Judita F
14-2 g CIGAK Nikita M
14-1 r TRAUBAITE Judita F
14-2 g CIGAK Nikita M
15 USA – UNITED STATES
15-1 r IRWIN Deedra F
15-2 g WRIGHT Campbell M
15-1 r IRWIN Deedra F
15-2 g WRIGHT Campbell M
16 KAZ – KAZAKHSTAN 6
16-1 r GENEVA Milana F
16-2 g KIREYEV Vladislav M
16-1 r GENEVA Milana F
16-2 g KIREYEV Vladislav M
17 LAT – LATVIA
17-1 r BENDIKA Baiba F
17-2 g LOZBERS Rihards M
17-1 r BENDIKA Baiba F
17-2 g LOZBERS Rihards M
18 SVK – SLOVAKIA
18-1 r KAPUSTOVA Ema F
18-2 g BORGULA Jakub M
18-1 r KAPUSTOVA Ema F
18-2 g BORGULA Jakub M
19 BUL – BULGARIA 7
19-1 r DIMITROVA Valentina F
19-2 g DZHORGOV Georgi M
19-1 r DIMITROVA Valentina F
19-2 g DZHORGOV Georgi M
20 CAN – CANADA
20-1 r MOSER Nadia F
20-2 g FLEMING Jasper M
20-1 r MOSER Nadia F
20-2 g FLEMING Jasper M
21 GRL – GREENLAND
21-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
21-2 g SLETTEMARK Sondre M
21-1 r SLETTEMARK Ukaleq Astri F
21-2 g SLETTEMARK Sondre M
22 BEL – BELGIUM 8
22-1 r EMONTS Marisa F
22-2 g PARMANTIER Sam M
22-1 r EMONTS Marisa F
22-2 g PARMANTIER Sam M
23 DEN – DENMARK
23-1 r DE BESCHE Anne F
23-2 g SCHIELLERUP Rasmus M
23-1 r DE BESCHE Anne F
23-2 g SCHIELLERUP Rasmus M
24 CRO – CROATIA
24-1 r KOZICA Anika F
24-2 g CRNKOVIC Kresimir M
24-1 r KOZICA Anika F
24-2 g CRNKOVIC Kresimir M
25 GBR – GREAT BRITAIN 9
25-1 r PENDRY Shawna F
25-2 g BENSON Graham M
25-1 r PENDRY Shawna F
25-2 g BENSON Graham M
26 KOR – KOREA
26-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
26-2 g LAPSHIN Timofei M
26-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F
26-2 g LAPSHIN Timofei M
STARTLIST STAFFETTA MISTA BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 FRA – FRANCE 1
1-1 r SIMON Julia F
1-2 g MICHELON Oceane F
1-3 y LOMBARDOT Oscar M
1-4 b CLAUDE Emilien M
2 ITA – ITALY
2-1 r AUCHENTALLER Hannah F
2-2 g CARRARA Michela F
2-3 y HOFER Lukas M
2-4 b GIACOMEL Tommaso M
3 SWE – SWEDEN
3-1 r OEBERG Elvira F
3-2 g HEIJDENBERG Anna-Karin F
3-3 y NELIN Jesper M
3-4 b BRANDT Viktor M
4 USA – UNITED STATES 2
4-1 r LEVINS Chloe F
4-2 g ANDERSON Lucinda F
4-3 y BONACCI Vincent M
4-4 b CERVENKA Vaclav M
5 CZE – CZECHIA
5-1 r JISLOVA Jessica F
5-2 g CHARVATOVA Lucie F
5-3 y HORNIG Vitezslav M
5-4 b KRCMAR Michal M
6 NOR – NORWAY
6-1 r JOHANSEN Marthe Krakstad F
6-2 g KIRKEEIDE Maren F
6-3 y BOTN Johan-Olav Smoerdal M
6-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M
7 SUI – SWITZERLAND 3
7-1 r MEIER Lea F
7-2 g GASPARIN Aita F
7-3 y STALDER Sebastian M
7-4 b BURKHALTER Joscha M
8 GER – GERMANY
8-1 r VOIGT Vanessa F
8-2 g HETTICH-WALZ Janina F
8-3 y NAWRATH Philipp M
8-4 b HORN Philipp M
9 FIN – FINLAND
9-1 r LEHTONEN Venla F
9-2 g LEINAMO Sonja F
9-3 y HEIKKINEN Arttu M
9-4 b INVENIUS Otto M
10 SVK – SLOVAKIA 4
10-1 r REMENOVA Zuzana F
10-2 g REMENOVA Maria F
10-3 y MATKO Martin M
10-4 b ADAMOV Simon M
11 AUT – AUSTRIA
11-1 r STEINER Tamara F
11-2 g WAGNER Lara F
11-3 y MARCHL Thomas M
11-4 b HASLINGER Lukas M
12 SLO – SLOVENIA
12-1 r REPINC Lena F
12-2 g CASERMAN Manca F
12-3 y PLANKO Lovro M
12-4 b OMEJC Aljaz M
13 UKR – UKRAINE 5
13-1 r HORODNA Olena F
13-2 g DMYTRENKO Khrystyna F
13-3 y MANDZYN Vitalii M
13-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M
14 EST – ESTONIA
14-1 r KUELM Susan F
14-2 g TOMINGAS Tuuli F
14-3 y SIIMER Kristo M
14-4 b KEHVA Mark-Markos M
15 POL – POLAND
15-1 r SIDOROWICZ Natalia F
15-2 g ZUK Kamila F
15-3 y GUNKA Jan M
15-4 b GALICA Grzegorz M
16 CAN – CANADA 6
16-1 r PARADIS Pascale F
16-2 g GOWLING Gillian F
16-3 y JOHNSTON Gavin M
16-4 b STRUM Matthew M
17 LAT – LATVIA
17-1 r BLEIDELE Elza F
17-2 g BULINA Sandra F
17-3 y BIRKENTALS Renars M
17-4 b RASTORGUJEVS Andrejs M
18 LTU – LITHUANIA
18-1 r TRAUBAITE Judita F
18-2 g BARAUSKIENE Lidija F
18-3 y STROLIA Vytautas M
18-4 b FOMIN Maksim M
19 BEL – BELGIUM 7
19-1 r LIE Lotte F
19-2 g BOUVARD Eve F
19-3 y CLAUDE Florent M
19-4 b LANGER Thierry M
20 KAZ – KAZAKHSTAN
20-1 r KLIMINA Darya F
20-2 g RAKISHEVA Aisha F
20-3 y BAUER Kirill M
20-4 b MUKHIN Alexandr M
21 BUL – BULGARIA
21-1 r HRISTOVA Lora F
21-2 g TODOROVA Milena F
21-3 y ILIEV Vladimir M
21-4 b ZASHEV Vasil M
22 GBR – GREAT BRITAIN 8
22-1 r PENDRY Shawna F
22-2 g DUPONT Chloe F
22-3 y JEFFERIES Jacques M
22-4 b BENSON Graham M
23 KOR – KOREA
23-1 r JUNG Jumi F
23-2 g AVVAKUMOVA Ekaterina F
23-3 y CHOI Dujin M
23-4 b LAPSHIN Timofei M