Biathlon
A che ora il biathlon oggi, startlist individuale maschile Kontiolahti 2026: startlist, tv, streaming
Si alza il sipario sulla stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, giovedì 26 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, andrà in scena la 20 chilometri individuale maschile, che prenderà il via alle ore 16.15 italiane.
Saranno 109 gli atleti al via, tra i quali ben sei azzurri: Nicola Romanin partirà con il numero 12, Didier Bionaz con il 35, Elia Zeni con il 55, Tommaso Giacomel con il 56, Lukas Hofer con il 62, e Christoph Pircher con il 77.
La 20 km individuale maschile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI
Giovedì 26 novembre
Ore 16.15: 20 km individuale maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INDIVIDUALE MASCHILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 JEFFERIES Jacques GBR 2002 16:15:30 1
2 FAK Jakov SLO 1987 16:16:00
3 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 16:16:30
4 HARTWEG Niklas SUI 2000 16:17:00
5 TODEV Blagoy BUL 2001 16:17:30
6 MATKO Martin SVK 2005 16:18:00
7 CLAUDE Emilien FRA 1999 16:18:30
8 ZAHKNA Rene EST 1994 16:19:00
9 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 16:19:30
10 LINDKVIST-FLOETTEN Philip SWE 2006 16:20:00
11 COLTEA George ROU 2000 16:20:30
12 ROMANIN Nicola ITA 1994 16:21:00
13 MARECEK Jonas CZE 2001 16:21:30
14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 16:22:00
15 NASYKO Denys UKR 1995 16:22:30
16 HORN Philipp GER 1994 16:23:00 B
17 LANGER Thierry BEL 1991 16:23:30 1
18 KRCMAR Michal CZE 1991 16:24:00 B
19 GERMAIN Maxime USA 2001 16:24:30 1
20 CLAUDE Fabien FRA 1994 16:25:00 B
21 STROLIA Vytautas LTU 1992 16:25:30 1
22 MANDZYN Vitalii UKR 2003 16:26:00 B
23 HIIDENSALO Olli FIN 1991 16:26:30 1
24 STRELOW Justus GER 1996 16:27:00 B
25 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 16:27:30 1
26 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 16:28:00 B
27 GUNKA Jan POL 2002 16:28:30 1
28 BURKHALTER Joscha SUI 1996 16:29:00 B
29 SEIDL Elias GER 2004 16:29:30 1
30 BRANDT Viktor SWE 1999 16:30:00 B
31 LOZBERS Rihards LAT 2009 16:30:30 2
32 NELIN Jesper SWE 1992 16:31:00 B
33 BADACZ Konrad POL 2003 16:31:30 2
34 STALDER Sebastian SUI 1998 16:32:00 B
35 BIONAZ Didier ITA 2000 16:32:30 2
36 HORNIG Vitezslav CZE 1999 16:33:00 B
37 NORDGREN Melker SWE 2002 16:33:30 2
38 BOTN Johan-Olav Smoerdal NOR 1999 16:34:00 R
39 BIRKENTALS Renars LAT 2001 16:34:30 2
40 ULDAL Martin NOR 2001 16:35:00 R
41 KEHVA Mark-Markos EST 2004 16:35:30 2
42 yr PERROT Eric FRA 2001 16:36:00 R
43 FINELLO Jeremy SUI 1992 16:36:30 2
44 WRIGHT Campbell USA 2002 16:37:00 R
45 KASKEL Fabian GER 2003 16:37:30 2
46 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 16:38:00 R
47 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 16:38:30 2
48 NAWRATH Philipp GER 1993 16:39:00 R
49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 16:39:30 2
50 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 16:40:00 R
51 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 16:40:30 2
52 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 16:41:00 R
53 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 16:41:30 2
54 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 16:42:00 R
55 ZENI Elia ITA 2001 16:42:30 2
56 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 16:43:00 R
57 BORGULA Jakub SVK 2004 16:43:30 2
58 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 16:44:00 R
59 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 16:44:30 2
60 FREY Isak Leknes NOR 2003 16:45:00 R
61 HARJULA Tuomas FIN 1998 16:45:30 2
62 HOFER Lukas ITA 1989 16:46:00 R
63 GALICA Grzegorz POL 2007 16:46:30 2
64 PATUREL Gaetan FRA 2003 16:47:00
65 ILIEV Vladimir BUL 1987 16:47:30
66 BONACCI Vincent USA 2000 16:48:00
67 MARCHL Thomas AUT 2005 16:48:30
68 CLAUDE Florent BEL 1991 16:49:00
69 DOVZAN Miha SLO 1994 16:49:30
70 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 16:50:00
71 SIIMER Kristo EST 1999 16:50:30 3
72 HASLINGER Lukas AUT 2003 16:51:00
73 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 16:51:30
74 ZAWOL Marcin POL 2002 16:52:00
75 KLEMETTINEN Jimi FIN 2005 16:52:30
76 ADAMOV Simon SVK 2004 16:53:00
77 PIRCHER Christoph ITA 2003 16:53:30
78 CERVENKA Vaclav USA 1999 16:54:00
79 LEJEUNE Valentin FRA 2002 16:54:30
80 DUDCHENKO Anton UKR 1996 16:55:00
81 RIETHMUELLER Danilo GER 1999 16:55:30
82 KARLIK Mikulas CZE 1999 16:56:00
83 INVENIUS Otto FIN 2000 16:56:30
84 PUCHIANU Cornel ROU 1989 16:57:00
85 PLANKO Lovro SLO 2001 16:57:30
86 URS Horia ROU 2006 16:58:00 G
87 BAUER Kirill KAZ 2000 16:58:30
88 DZHORGOV Georgi BUL 2007 16:59:00
89 TIISLAR Karl Rasmus EST 2004 16:59:30
90 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2005 16:00:00
91 SCHIELLERUP Rasmus DEN 2001 17:00:30
92 KOCH Will USA 2002 17:01:00
93 BENSON Graham GBR 2006 17:01:30
94 LAPSHIN Timofei KOR 1988 17:02:00
95 FLEMING Jasper CAN 2005 17:02:30
96 PARMANTIER Sam BEL 2005 17:03:00
97 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 17:03:30
98 PACAL James SUI 2003 17:04:00
99 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 17:04:30
100 JOHNSTON Gavin CAN 2003 17:05:00
101 ZASHEV Vasil BUL 2002 17:05:30
102 CIGAK Nikita LTU 2002 17:06:00
103 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 17:06:30
104 STRUM Matthew CAN 1995 17:07:00
105 CHOI Dujin KOR 1995 17:07:30
106 ERIKSSON Alfred SWE 2001 17:08:00
107 FOMIN Maksim LTU 2000 17:08:30
108 OMEJC Aljaz SLO 2005 17:09:00
109 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 17:09:30