Biathlon
A che ora il biathlon oggi, startlist individuale femminile Kontiolahti 2026: startlist, tv, streaming
Prosegue la prima tappa della stagione 2026-2027 della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, venerdì 27 novembre, a Kontiolahti, in Finlandia, andrà in scena la 15 chilometri individuale femminile, che prenderà il via alle ore 16.15 italiane.
Saranno 103 le atlete al via, tra i quali ben sei azzurre: Hannah Auchentaller partirà con il numero 27, Michela Carrara con il 39, Lisa Vittozzi con il 42, Martina Trabucchi con il 65, Fabiana Carpella con il 73, e Samuela Comola con il 79.
La 15 km individuale femminile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon a Kontiolahti, in Finlandia, non godrà di diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport, infine OA Sport offrirà la Diretta Live testuale della gara.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI
Venerdì 27 novembre
Ore 16.15: 15 km individuale femminile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 TODOROVA Milena BUL 1998 16:15:30 1
2 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:16:00
3 LIE Lotte BEL 1995 16:16:30
4 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:17:00
5 ANDERSON Lucinda USA 2000 16:17:30
6 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:18:00
7 PARADIS Pascale CAN 2002 16:18:30
8 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:19:00
9 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:19:30
10 KINK Julia GER 2004 16:20:00
11 REPINC Lena SLO 2003 16:20:30
12 STREMOUS Alina MDA 1995 16:21:00
13 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:21:30
14 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 16:22:00
15 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 16:22:30
16 ERMITS Regina EST 1996 16:23:00 B
17 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:23:30 1
18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:24:00 B
19 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:24:30 1
20 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:25:00 B
21 MEIER Lea SUI 2001 16:25:30 1
22 IRWIN Deedra USA 1992 16:26:00 B
23 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:26:30 1
24 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:27:00 B
25 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:27:30 1
26 BASERGA Amy SUI 2000 16:28:00 B
27 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:28:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:29:00 B
29 TOMINGAS Tuuli EST 1995 16:29:30 1
30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:30:00 B
31 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:30:30 2
32 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:31:00 B
33 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:31:30 2
34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:32:00 B
35 BOTET Paula FRA 2000 16:32:30 2
36 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:33:00 B
37 LEVINS Chloe USA 1998 16:33:30 2
38 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:34:00 B
39 CARRARA Michela ITA 1997 16:34:30 2
40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:35:00 R
41 KOZICA Anika CRO 1997 16:35:30 2
42 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:36:00 R
43 NORDQVIST Johanna SWE 2000 16:36:30 2
44 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:37:00 R
45 JAKIELA Joanna POL 1999 16:37:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:38:00 R
47 ANDEXER Anna AUT 2003 16:38:30 2
48 VOIGT Vanessa GER 1997 16:39:00 R
49 MOSER Nadia CAN 1997 16:39:30 2
50 BENED Camille FRA 2000 16:40:00 R
51 PAVLU Katerina CZE 2003 16:40:30 2
52 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:41:00 R
53 ZUK Kamila POL 1997 16:41:30 2
54 MICHELON Oceane FRA 2002 16:42:00 R
55 FICHTNER Marlene GER 2003 16:42:30 2
56 OEBERG Elvira SWE 1999 16:43:00 R
57 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:43:30 2
58 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:44:00 R
59 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:44:30 2
60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:45:00 R
61 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:45:30 2
62 SIMON Julia FRA 1996 16:46:00 R
63 KUELM Susan EST 1996 16:46:30 2
64 GANDLER Anna AUT 2001 16:47:00
65 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:47:30
66 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:48:00
67 GASPARIN Aita SUI 1994 16:48:30
68 REMENOVA Maria SVK 2000 16:49:00
69 SKAR Siri NOR 2003 16:49:30
70 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:50:00
71 JUPPE Anna AUT 1999 16:50:30 3
72 JANKA Erika FIN 1995 16:51:00
73 CARPELLA Fabiana ITA 2004 16:51:30
74 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:52:00
75 STEINER Tamara AUT 1997 16:52:30
76 MAKA Anna POL 1992 16:53:00
77 METTLER Lydia SUI 1996 16:53:30
78 TARASIUK Tetiana UKR 2005 16:54:00
79 COMOLA Samuela ITA 1998 16:54:30
80 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:55:00
81 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:55:30
82 WEIDEL Anna GER 1996 16:56:00
83 FREED Margie USA 1997 16:56:30
84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 16:57:00 G
85 BULINA Sandra LAT 2001 16:57:30
86 HORODNA Olena UKR 2004 16:58:00
87 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 16:58:30
88 PENDRY Shawna GBR 2002 16:59:00
89 KLIMINA Darya KAZ 1989 16:59:30
90 DUPONT Chloe GBR 2003 17:00:00
91 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:00:30
92 JANDUROVA Lucie CZE 2007 17:01:00
93 JUNG Jumi KOR 1997 17:01:30
94 CASERMAN Manca SLO 2006 17:02:00
95 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 17:02:30
96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 17:03:00
97 BOUVARD Eve BEL 1999 17:03:30
98 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:04:00
99 EMONTS Marisa BEL 2005 17:04:30
100 GOWLING Gillian CAN 1999 17:05:00
101 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:05:30
102 STRAKOVA Michaela SVK 2007 17:06:00
103 SEVER Ela SLO 2006 17:06:30