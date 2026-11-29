Si chiude il primo fine settimana stagionale completamente dedicato agli sport invernali: oggi, domenica 29 novembre, si completeranno le tappe di Coppa del Mondo per numerose discipline, tra le quali sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, combinata nordica, salto con gli sci, slittino, bob.

Cancellato l’esordio della velocità maschile nello sci alpino si spera che quest’oggi si possa completare regolarmente il programma previsto a Copper Mountain, dove ci sarà un gigante, mentre le donne, in gara a Killington, dopo il gigante di ieri oggi saranno impegnate in slalom.

Completerà poi il quadro delle gare il World Tour dello short track: per tutti gli sport della neve e del ghiaccio l’ultimo fine settimana di novembre è sempre lo start generale della nuova stagione, ora non ci resta che attendere dicembre perché si entri nel vivo delle competizioni.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI IN TV

Domenica 29 novembre

3.15 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, ripescaggi – Nessuna copertura tv / streaming

4.15 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: qualificazioni parallelo a squadre – Nessuna copertura tv / streaming

6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: parallelo a squadre – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus

7.05 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, finali – HBO Max, Discovery Plus

8.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: mass start 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.48 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

12.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

12.11 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus

12.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni HS142 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

12.52 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus

13.00 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – HBO Max, Discovery Plus

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

16.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport

16.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus

17.05 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus

18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

19.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN