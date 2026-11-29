Sport in tv
A che ora gli sport invernali oggi: orari 29 novembre, calendario gare, tv, streaming
Si chiude il primo fine settimana stagionale completamente dedicato agli sport invernali: oggi, domenica 29 novembre, si completeranno le tappe di Coppa del Mondo per numerose discipline, tra le quali sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, combinata nordica, salto con gli sci, slittino, bob.
Cancellato l’esordio della velocità maschile nello sci alpino si spera che quest’oggi si possa completare regolarmente il programma previsto a Copper Mountain, dove ci sarà un gigante, mentre le donne, in gara a Killington, dopo il gigante di ieri oggi saranno impegnate in slalom.
Completerà poi il quadro delle gare il World Tour dello short track: per tutti gli sport della neve e del ghiaccio l’ultimo fine settimana di novembre è sempre lo start generale della nuova stagione, ora non ci resta che attendere dicembre perché si entri nel vivo delle competizioni.
CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI IN TV
Domenica 29 novembre
3.15 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, ripescaggi – Nessuna copertura tv / streaming
4.15 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: qualificazioni parallelo a squadre – Nessuna copertura tv / streaming
6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: parallelo a squadre – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus
7.05 Short track, World Tour Shanghai: 3a giornata, finali – HBO Max, Discovery Plus
8.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: mass start 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH femminile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
10.48 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
11.55 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: 20 km mass start tl femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
12.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
12.11 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
12.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni HS142 maschile – Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
12.52 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
13.00 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 10 km sprint maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – HBO Max, Discovery Plus
14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus
16.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport
16.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus
17.05 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 4 maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus
18.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
19.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN
21.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN