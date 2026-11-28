Entra nel vivo il fine settimana degli sport invernali: oggi, sabato 28 novembre, saranno previste le gare di Coppa del Mondo per numerosi sport, tra i quali sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, freestyle, combinata nordica, salto con gli sci, slittino, bob, skeleton.

Completeranno poi il quadro degli eventi le gare del World Tour dello short track e dell’NHK Trophy di pattinaggio artistico: per tutti gli sport della neve e del ghiaccio l’ultimo fine settimana di novembre è sempre lo start generale della nuova stagione.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI IN TV

Sabato 28 novembre

2.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

4:00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free dance danza sul ghiaccio – HBO Max, Discovery Plus

6:00 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program coppie d’artistico – HBO Max, Discovery Plus

6.00 Snowboard, Coppa del Mondo Snow Ruyi: PGS maschile e femminile – HBO Max, Discovery Plus, Rai Play Sport 1

7.00 Short track, World Tour Pechino: seconda giornata – HBO Max, Discovery Plus

8:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program individuale femminile – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

8.45 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: qualificazioni sprint tc uomini e donne – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

9.02 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

9.53 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

10.00 Skeleton, Coppa del Mondo: gara femminile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

10.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: Gundersen HS142 – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

10.49 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN

11.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka: sprint tc uomini e donne – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Rai Play Sport 1

11.22 Skeleton, Coppa del Mondo: gara femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus

11:30 Pattinaggio artistico, NHK Trophy: free program individuale maschile – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

11.31 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus, Eurosport 2 HD, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.17 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo maschile, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

13.10 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: staffetta single mixed – Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport

13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH femminile – HBO Max, Discovery Plus

13.45 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: singolo maschile, 2a manche – HBO Max, Discovery Plus

14.00 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 uomini, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

14.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Ruka: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: sstaffetta mista – Eurosport1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurovision Sport

15:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, HBO Max, Discovery Plus

15.30 Bob, Coppa del Mondo Altenberg: bob a 2 uomini, 1a manche – HBO Max, Discovery Plus

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka: HS142 maschile – Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

18.00 Skeleton, Coppa del Mondo: staffetta mista – HBO Max, Discovery Plus

18:30 Sci alpino, Coppa del Mondo Killington: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

19.00 Snowboard, Coppa del Mondo Innsbruck: big air maschile e femminile – HBO Max, Discovery Plus, Rai Play Sport 1

19:45 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: superG maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 6.00

LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 8.45 E 11.15

LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DI BIATHLON DALLE 13.10

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON ALLE 15.15

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KILLINGTON ALLE 15.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN DALLE 19.45