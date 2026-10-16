Zverev verso il sorpasso a Sinner per il n.1. Noah lo celebra: “Se lo é meritato”

Manca ormai poco al cambio della guardia nella prima posizione del ranking ATP. Al termine del 2026 sarà infatti Alexander Zverev a prendere il posto di Jannik Sinner in vetta alla classifica, realizzando un altro obiettivo personale dopo le vittorie slam al Roland Garros e allo US Open. Un risultato costruito sulla costanza delle sue prestazioni, nonostante le critiche ricevute nell’ultimo periodo.

I confronti con Sinner, Alcaraz e Djokovic, alla base delle lamentele del pubblico, sono impietosi ma la forza non si stabilisce solo nei confronti con i diretti avversari. La solidità del tedesco è da sempre uno dei suoi punti di forza e la forma fisica, non mettendo in secondo piano la crescita della qualità del suo tennis, ha giocato un ruolo chiave nella scalata in classifica.

Oltre a Boris Becker, è intervenuto a difesa del prossimo numero 1 del mondo anche Yannick Noah. Il francese ha così elogiato Zverev, sottolineandone i suoi molteplici meriti: “È da così tanto tempo che cerca di raggiungere questo obiettivo, ed è davvero stimolante vedere un giocatore arrivare così vicino al traguardo per tanti anni senza mai arrendersi. All’improvviso, quest’anno si è presentata una piccola opportunità ed era pronto. L’ha colta e se lo merita. Merita di assaporare la sensazione di essere numero 1, qualcosa che non so assolutamente cosa significhi, perché non sono mai stato numero 1. Penso che debba essere una sensazione bellissima”.

Il capitano del Team Europe nella Laver Cup ha parlato del suo rapporto con il tedesco e dell’ultimo incontro: “Quello che posso dire è che ci siamo scambiati alcuni messaggi sul telefono. Quando l’ho visto, sono stato felice di rivedere il suo volto. Si vedeva che era molto allegro. Era felicissimo, avendo appena vinto lo US Open. È stato bello vederlo”.

Il vincitore del Roland Garros 1984 ha poi concluso con un’interessante posizione sulle emozioni nel tennis: “Essere numero 1 è qualcosa di speciale, ma vincere il match point è la parte migliore, perché tutti noi giochiamo per vivere quel momento di emozione. Forse è qualcosa di diverso rispetto all’essere numero 1, ma la cosa più importante è vincere le partite”.