Zverev sarà numero 1 del mondo a fine 2026: decisiva l’eliminazione di Alcaraz a Shanghai

Alexander Zverev chiuderà il 2026 in vetta al ranking ATP. La sconfitta di Carlos Alcaraz contro Zizou Bergs al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai ha eliminato ogni dubbio sulla corsa al primato stagionale, consegnando al tedesco la certezza di terminare l’anno da numero uno del mondo.

Un traguardo che arriva anche in un finale di stagione condizionato dalle assenze dei suoi principali rivali. Jannik Sinner ha infatti deciso di concludere in anticipo il proprio 2026 per concentrarsi sul recupero dall’infortunio al ginocchio, mentre Alcaraz non è riuscito a sfruttare il torneo cinese per tenere aperta la contesa, reduce da un lungo periodo di inattività (quasi 5 mesi per l’infortunio al polso e tornato a giocare a New York). Due fattori che hanno modificato gli equilibri della classifica, senza però cancellare il peso dei risultati ottenuti da Zverev nel corso dell’anno.

Il primato è certo, ma il sorpasso nel ranking non è ancora avvenuto. Sinner conserva per il momento la prima posizione nella classifica settimanale, mentre Zverev dovrà attendere i prossimi aggiornamenti per diventare ufficialmente numero uno. La certezza riguarda già, invece, la graduatoria di fine stagione: il tedesco è irraggiungibile nella corsa al primo posto del 2026.

Per Sascha si tratta di una svolta nella carriera, il coronamento di un’annata che lo ha visto trasformare le ambizioni in risultati concreti. I successi nei tornei del Grande Slam (Roland Garros e Us Open), le finali raggiunte (tra cui Wimbledon) e la continuità mostrata negli appuntamenti più importanti hanno costruito le basi di un primato che rappresenta uno dei traguardi più prestigiosi del tennis.

La crescita del tedesco è passata anche da un’evoluzione del suo gioco, con la ricerca di maggiore aggressività e di una più costante capacità di comandare gli scambi. Una trasformazione che gli ha permesso di competere con maggiore incisività nei momenti decisivi e di dare continuità alle proprie prestazioni.

Le difficoltà fisiche di Sinner e l’uscita anticipata di Alcaraz hanno inevitabilmente inciso sulla corsa al vertice. Zverev, tuttavia, ha saputo sfruttare la situazione e consolidare la propria posizione, fino a garantirsi la certezza di chiudere la stagione davanti a tutti. Con questo risultato entra inoltre nel gruppo dei giocatori capaci di concludere almeno una stagione al numero uno del ranking ATP: sarà il ventesimo a riuscirci.