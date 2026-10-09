Zverev regola il tenace Wu e approda ai sedicesimi a Shanghai

Comincia con una vittoria la marcia del candidato numero uno del mondo nel torneo di Shanghai. Nel match valevole per i trentaduesimi di finale il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno, regola il tenace cinese Yibing Wu 6-4 7-6(4) in un’ora e trentasei minuti e approda ai sedicesimi di finale. Nel prossimo turno il futuro numero uno del mondo sfiderà il vincente della sfida tra il francese Quentin Halys e il belga Alexander Blockx.

I due contendenti iniziano la sfida difendendo agevolmente il rispettivo turno di battuta inaugurale. L’equilibrio si rompe al terzo gioco quando il tedesco sfrutta la prima possibilità per il break del 2-1. Il giocatore cinese, dopo aver annullato due palle del 2-5, accorcia sul 4-3 con la prima vincente. Zverev però non concede nulla al servizio e chiude 6-4 sul rovescio largo del rivale.

II vincitore degli US Open timbra il break in apertura sul passante di rovescio lungolinea e consolida il vantaggio con l’immediato 2-0. Il tennista cinese accorcia sul 2-1 con la prima di servizio e, al termine di uno scambio molto combattuto, chiude con lo smash per il 2-2. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta e diventa inevitabile il 6-6 conclusivo sancito dalla prima vincente. Zverev forza l’errore di rovescio del rivale per il minibreak del 3-2, consolida il vantaggio con il 4-2 e sigla il decisivo 7-4 quando trasforma il secondo match point.

Zverev termina la sua prestazione con cinque ace, commette un solo doppio fallo e serve il 72% di prime. Il futuro numero uno del mondo conquista l’81% di punti sulla prima di servizio e il 71% quando deve ricorrere alla seconda. Il tennista tedesco mette a segno dieci vincenti e incappa in sedici gratuiti, contro i trentadue del rivale.