Zverev può scavalcare Sinner il 2 novembre? I punti che mancano al tedesco tra Shanghai e Vienna

Jannik Sinner è destinato a lasciare il numero 1 del mondo entro poche settimane: l’azzzurro ha chiuso in anticipo la sua stagione, dando appuntamento al 2027, ma comunque è certo di restare in vetta al ranking ATP almeno fino a domenica 1° novembre.

Al momento Sinner nel ranking ATP si trova a quota 10950 punti, ma lunedì 26 ottobre scarterà i 500 punti della vittoria di Vienna 2025, mentre lunedì 2 novembre perderà i 1000 del trionfo di Parigi 2025: nell’aggiornamento di lunedì 2 novembre, dunque, Jannik Sinner si troverà a quota 9450.

Il tedesco Alexander Zverev, invece, al momento arriverebbe a quella data a quota 9000 punti, ma è ancora in corsa a Shanghai, dove sono a disposizione altri 950 punti, ed inoltre giocherà a Vienna a fine mese, con la possibilità di marcarne altri 500 (se dovesse vincere almeno un match in Austria scarterebbe i 10 punti di Montreali 2026).

Virtualmente, dunque, Zverev si trova al momento a 450 punti dal numero 1 ATP da conquistare lunedì 2 novembre: in caso di finale a Shanghai il tedesco lunedì 19 ottobre si porterebbe a quota 10320 (con Sinner a 10950), poi scenderebbe a 10000 lunedì 26 ottobre (con l’azzurro a 10450).

Anche senza fare punti a Vienna, a quel punto Zverev sarebbe certo del numero 1 ATP a partire da lunedì 2 novembre, in quanto in quella data Sinner scenderebbe a 9450, mentre il tedesco si ritroverebbe a quota 9600. Qualora Zverev non dovesse arrivare in finale a Pechino, allora il suo sorpasso potrebbe essere ancora rinviato.

Il match odierno di Zverev a Shanghai ha una particolare importanza: in caso di sconfitta, allora il tedesco per essere primo il 2 novembre dovrà vincere obbligatoriamente a Vienna, mentre proseguendo nel torneo, ma senza arrivare in finale, allora anche un risultato diverso in Austria potrebbe ancora essere sufficiente per il sorpasso.