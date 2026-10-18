Zverev potrebbe saltare Vienna. Cosa può cambiare per le settimane di Sinner al n.1

Alexander Zverev sta per diventare il nuovo numero uno del ranking ATP, ma resta da capire quando si concretizzerà ufficialmente il sorpasso su Jannik Sinner. L’eliminazione in semifinale del tedesco al Masters 1000 di Shanghai ha fatto slittare il passaggio di consegne, che avverrà non prima di lunedì 2 novembre in base all’esito dell’ATP 500 di Vienna.

“Sascha” ha terminato però lo swing asiatico in condizioni fisiche precarie, accumulando tanta stanchezza e dovendo fare i conti sin dai primi turni con un piccolo problema alla caviglia. Dopo aver perso con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (che ha poi vinto il torneo), Zverev ha fatto il punto della situazione non confermando al 100% la sua presenza a Vienna.

“Tornerò a casa e non mi allenerò per qualche giorno. Siamo a sabato. Se giocherò a Vienna, avrò dieci giorni a disposizione. Devo però vedere come reagirà il mio corpo, perché credo che adesso una pausa sia piuttosto necessaria. Di sicuro mi prenderò un paio di giorni di riposo. E poi vediamo“, ha spiegato il nativo di Amburgo in conferenza stampa.

Se il giocatore tedesco dovesse effettivamente rinunciare all’ATP 500 di Vienna, Sinner rimarrebbe numero uno al mondo per una settimana supplementare (2 novembre) con Zverev che avrebbe poi la possibilità di superare l’azzurro lunedì 9 novembre superando un paio di turni a Parigi. In ogni caso si tratta solo di una questione di tempo, perché Alexander Zverev è già certo di chiudere la stagione da numero 1 del ranking.