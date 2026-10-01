Zverev parte bene a Pechino: Norrie piegato in due set, altri punti rosicchiati a Sinner per il n.1

Comincia nel migliore dei modi il cammino di Alexander Zverev al China Open di Pechino. Nonostante il calendario particolarmente intenso delle ultime settimane, che lo ha visto impegnato anche in Coppa Davis e alla Laver Cup, il tedesco continua a mostrare solidità e concretezza, inaugurando il torneo con una vittoria convincente.

A farne le spese è stato il britannico Cameron Norrie, numero 39 del ranking ATP, sconfitto con il punteggio di 7-6(1), 6-4 al termine di un’ora e 41 minuti di gioco. Un successo che conferma anche l’ottimo rendimento di Zverev contro i giocatori mancini: quella ottenuta contro Norrie è infatti la sua 47ª vittoria nelle ultime 48 partite disputate contro avversari con tali caratteristiche.

La prima frazione è scivolata via all’insegna dell’equilibrio. Entrambi i giocatori hanno difeso con autorità i propri turni di battuta, senza concedere opportunità concrete per il break. Nessuno è riuscito a trovare l’allungo e il set si è così deciso al tie-break. È stato proprio in quel momento che Zverev ha cambiato marcia. Il tedesco ha imposto il proprio ritmo fin dai primi punti, prendendo rapidamente il largo e chiudendo il gioco decisivo con un netto 7-1.

Anche il secondo set ha seguito inizialmente lo stesso copione. I turni di servizio hanno continuato a rappresentare una solida garanzia per entrambi, mantenendo l’equilibrio fino alle battute finali della frazione. Lo strappo decisivo è arrivato sul 5-4. Chiamato a servire per rimanere nel match, Norrie ha concesso a Zverev l’unico break dell’incontro. Il tedesco ne ha approfittato immediatamente, chiudendo il game e, con esso, la partita sul 6-4.

Grazie a questo successo, Zverev stacca il pass per gli ottavi di finale del China Open, dove affronterà il vincente della sfida tra il cinese Shang e l’argentino Sebastián Báez. La vittoria consente inoltre al tedesco di accorciare ulteriormente le distanze da Jannik Sinner al vertice della classifica ATP. Con i 40 punti conquistati a Pechino, Zverev porta il proprio distacco dall’azzurro, fermo a quota 11.000 punti, a 1.330 lunghezze.