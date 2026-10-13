Zverev: “È stata una stagione fantastica. Chiudere l’anno in vetta un sogno che diventa realtà”

La scelta di chiudere in anticipo la stagione operata da Jannik Sinner a causa dell’infortunio che lo tiene lontano dai campi dallo scorso mese di luglio e l’inattesa sconfitta subita da Carlos Alcaraz a Shanghai contro Zizou Bergs hanno impresso il sigillo della matematica su Alexander Zverev come numero uno del mondo a fine 2026.

Il tedesco porta così a compimento un’annata fantastica nella quale ha finalmente sfatato il tabù del primo titolo Slam e si è addirittura aggiudicato due Major aggiungendo al trionfo del Roland Garros, in finale su Flavio Cobolli, quello degli US Open. Zverev diventa il primo tedesco a conquistare il titolo di numero 1 del mondo di fine anno ATP e il giocatore più anziano ad aver raggiunto questo traguardo per la prima volta.

Sul percorso compiuto in una stagione fantastica: “È stata una stagione fantastica per me – ha commentato al sito dell’Atp Zverev- con le vittorie a Parigi e New York. Sapere che chiuderò l’anno in cima alla classifica è un sogno che diventa realtà“.

Sul lavoro svolto e sull’impegno profuso per riuscire a centrare l’obiettivo: “Per raggiungere questo obiettivo sono stati necessari tanto lavoro e impegno, soprattutto dopo il ritorno dall’infortunio alla caviglia. Non vedo l’ora di concludere la stagione nel migliore dei modi”.