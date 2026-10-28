Zverev a una vittoria dal n. 1 del mondo: la data del possibile sorpasso a Sinner e il prossimo avversario

Alexander Zverev è ormai prossimo a diventare numero 1 del mondo. Il sorpasso ai danni di Jannik Sinner potrebbe avvenire in maniera non ufficiale già giovedì 29 ottobre, nel caso in cui il tedesco dovesse riuscire a vincere l’ottavo di finale nel torneo ATP 500 di Vienna. Se il 29enne dovesse avere la meglio nel prossimo confronto che lo attende sul cemento della capitale austriaca, allora volerebbe a quota 9.450 punti nel ranking ATP: aggancerebbe il nostro portacolori, ma lo sopravanzerebbe per la regola prevista nei pari meriti.

Jannik Sinner resterebbe numero 1 del mondo ancora per qualche giorno, perché il nuovo status di Alexander Zverev verrebbe certificato in maniera ufficiale soltanto lunedì 2 novembre, in occasione del prossimo aggiornamento del ranking ATP. Al contrario, se l’attuale numero 2 del panorama internazionale, dovesse perdere la sua prossima partita, allora il sorpasso verrebbe rimandato a lunedì 9 novembre (dopo il Masters 1000 di Parigi) o a lunedì 16 novembre (in concomitanza con le ATP Finals).

Tra Alexander Zverev e il numero 1 del mondo “immediato” c’è l’olandese Tallon Griekspoor, che oggi ha regolato lo statunitense Brandon Nakashima con il punteggio di 6-1, 4-6, 7-6(2). Il tedesco incrocerà il numero 50 del ranking ATP e conduce per 9-3 nei precedenti, ma l’ultimo testa a testa è stato vinto dall’olandese, in occasione del secondo turno dell’ultimo Masters 1000 di Montreal con il riscontro di 6-7(3), 6-2, 6-4.