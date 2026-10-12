Zizou Bergs incredulo dopo la vittoria su Alcaraz: “Non avevo neanche l’energia per esultare”

Zizou Bergs compie l’impresa della vita e batte in due set Carlos Alcaraz ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il giocatore belga conquista così la terza vittoria della carriera contro un top10 (dopo Rublev a Miami 2025 e Auger-Aliassime a Sydney quest’anno), ma in passato non si era mai imposto contro uno dei primi tre tennisti al mondo.

Il 27enne di Lommel ha regolato il fuoriclasse iberico per 7-5 7-6 dopo due ore e due minuti di gioco, commentando così in zona mista le emozioni provate al termine del match: “In passato ho visto in tv grandi giocatori come Rafa e Djokovic, ma quando li ho affrontati ho sempre avuto troppo rispetto per loro. Oggi quando ho chiuso l’incontro ero ancora così tanto dentro il momento da non avere neanche energia per esultare“.

Sulla capacità di non scomporsi nel tie-break del secondo set dopo aver servito per il match sul 6-5 subendo il contro-break: “A quel punto bisogna accettare la situazione e ripartire nel tie-break. Sapevo che in quel momento, contro un giocatore così, arriva l’ansia, ma sono contento di come l’ho gestita“.

Sulla preparazione della sfida ad Alcaraz: “Mi sono preparato bene e sapevo che tipo di partita mi aspettasse, ma poi quello che conta è come esegui ciò che hai pensato prima del match più che il piano in sé, e ci vuole anche un pizzico di fortuna. Questo è decisamente il mio Masters 1000 preferito. Anche se le condizioni sono diverse rispetto ad un anno fa, quando il campo era più lento, mi piace molto come gioco qui“.