Golf
Yuto Katsuragawa travolge tutto e va in testa al Genesis Championship dopo tre giri. Bene Celli e De Leo
Colpo di mano di Yuto Katsuragawa ala fine del terzo giro in quel del Genesis Championship a Cheonan, in Corea del Sud. Il giapponese, con un giro in -8 che gli permette di eguagliare il record del Woo Jeong Hills Coutnry Club e di balzare in testa con lo score di -13, il che gli permetterebbe a oggi di conquistare il secondo torneo sul DP World Tour nella carriera (il primo, nel 2024, co-sanzionato con il tour giapponese).
Alle sue spalle il sudafricano Casey Jarvis, con due colpi di ritardo, ma comunque in buona zona di sicurezza per un buon piazzamento. Dietro di lui un terzetto composto dai sudcoreani Si Woo Kim e Sanghun Shin, entrambi molto pericolosi su questo percorso, e dal francese Antoine Rozner.
Sesti a -9 lo spagnolo Jorge Campillo, il francese Martin Couvra e il neozelandese Ryan Fox; a seguirli da noni l’inglese Dan Bradbury, il giapponese Riyuka Hoshino, il francese Frederic Lacroix e l’americano Johannes Veerman.
In casa Italia situazione particolare per Filippo Celli e Gregorio De Leo, entrambi al 13° posto con lo score di -7, mentre per Francesco Laporta c’è il 26° posto a -3. Renato Paratore è invece 43° a -2, infine 59° Matteo Manassero a -1.