Yeman Crippa e Giovanna Epis gli azzurri di spicco al via della Maratona di New York: in palio i primi pass olimpici

Ultimi due giorni di attesa in vista della Maratona di New York 2026, settimo e ultimo appuntamento stagionale del circuito delle World Marathon Majors che si terrà domenica 1° novembre. La cinquantacinquesima edizione della 42 km più prestigiosa al mondo (che celebra il 50° anniversario del percorso che attraversa i cinque distretti della metropoli) propone una lieve modifica del tracciato per la prima volta da quindici anni a questa parte, con due curve in meno da affrontare nel Bronx.

L’Italia punta tutto su Yeman Crippa, al debutto assoluto nella classica newyorchese dopo aver effettuato un notevole salto di qualità lo scorso 12 aprile vincendo a Parigi con il nuovo personale di 2h05:18. L’ex primatista tricolore della distanza ambisce ad un ottimo riscontro cronometrico e ad un piazzamento di prestigio, con il sogno di arrivare tra i migliori cinque e staccare così virtualmente il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Tra i top runner di riferimento che prenderanno il via spicca il nome del keniano Benson Kipruto, in trionfo un anno fa nella Grande Mela, ma coltivano ambizioni importanti anche altri ex vincitori di New York come il connazionale Geoffrey Kamworor e l’olandese Abdi Nageeye. Candidati al podio e al successo anche l’altro keniano Cyprean Kotut, l’etiope Deresa Geleta, gli statunitensi Conner Mantz e Zouhair Talbi, ma attenzione all’esordio sulla distanza dello svedese primatista europeo di mezza maratona Andreas Almgren (oro continentale a Birmingham sui 10.000 metri).

Prima volta alla New York Marathon in chiave azzurra per Giovanna Epis, che affronta la trasferta oltreoceano due settimane dopo il sesto posto nella m21 km di Roma. Il cast femminile presenta diverse big globali come le recenti vincitrici della maratona newyorchese Hellen Obiri (2023 e poi 2025 con il record della gara in 2h19:51) e Sheila Chepkirui (2024) insieme alla 47enne Edna Kiplagat e all’uruguaiana bronzo mondiale in carica Julia Paternain.