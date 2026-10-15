WTA Wuhan 2026, Swiatek e Svitolina approdano ai quarti di finale

Il torneo WTA di Wuhan, ultimo mille della stagione, torna in campo per disputare i match di ottavi di finale. In una competizione nella quale non sono mancate le sorprese, la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina rispettano il pronostico favorevole della vigilia e staccano il pass per i quarti.

La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero sette, supera l’americana Ashlyn Krueger in un’ora e trentacinque minuti. In apertura di giornata la russa Diana Shnaider, testa di serie numero undici, regola la ceca Karolina Muchova, numero sei del tabellone, 7-5 6-3 in un’ora e cinquantasei minuti. L’ucraina Elina Svitolina, quinta testa di serie, liquida la wild card cinese Hanyu Guo 6-1 6-4 in un’ora e trentadue minuti.

La greca Maria Sakkari piega la giovanissima wild card slovacca Mia Pohankova, classe 2008, 6-1 6-4 in un’ora e ventiquattro minuti. La polacca Maya Chwalinska, testa di serie numero sedici, esce alla distanza ed elimina la statunitense Iva Jovic, numero dieci del tabellone, 6-4 6-1 in un’ora e cinquanta minuti.

La britannica Sonay Kartal travolge Jasmine Paolini, l’azzurra è letteralmente irriconoscibile rispetto alle precedenti uscite, 6-2 6-0 in un’ora e quattro minuti. In chiusura di giornata la statunitense Ann Li, autrice dell’eliminazione di Aryna Sabalenka, regola l’indonesiana Janice Tjen 6-1 7-6(1) in un’ora e quarantuno minuti.