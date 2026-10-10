Tennis
WTA Wuhan 2026, sorteggiato il tabellone: Jasmine Paolini accerchiata dalle big del futuro
Jasmine Paolini è l’unica tennista azzurra presente nel main draw di singolare del WTA 1000 di Wuhan 2026, torneo in programma dal 12 al 18 ottobre sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre nel capoluogo della provincia cinese di Hubei. Iscritte ben otto top10 e sedici giocatrici comprese tra le prime 21 posizioni del ranking mondiale.
La trentenne toscana, numero 20 al mondo e accreditata della quindicesima testa di serie, comincerà il suo percorso in singolare a Wuhan sfidando la giovane ceca Sara Bejlek per poi incrociare eventualmente al secondo turno la vincente del confronto diretto tra altre due rising star del circuito WTA come l’austriaca Lilli Tagger e la ceca Nikola Bartunkova.
Il cammino di Paolini potrebbe proseguire poi agli ottavi di finale contro Linda Noskova, n.4 del seeding e campionessa in carica di Wimbledon, con all’orizzonte un ipotetico replay della recente sfida di BJK Cup persa nettamente con l’ucraina Elina Svitolina (n.5 del tabellone). Assente la kazaka n.1 del ranking Elena Rybakina, il ruolo di prima testa di serie spetta alla bielorussa Aryna Sabalenka.
TABELLONE WTA 1000 WUHAN 2026
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Ann Li USA vs Qinwen Zheng CHN
Janice Tjen INA vs Oleksandra Oliynykova UKR
Daria Snigur UKR vs (14) Elise Mertens BEL
(9) Belinda Bencic SUI vs Shuai Zhang CHN
Diane Parry FRA vs Anna Kalinskaya
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (7) Iga Swiatek POL
(3) Mirra Andreeva vs Bye
(WC) Dayana Yastremska UKR vs Cristina Bucsa ESP
Clara Tauson DEN vs Marie Bouzkova CZE
Mayar Sherif EGY vs (16) Maja Chwalinska POL
(10) Iva Jovic USA vs (WC) Mia Pohankova SVK
(WC) Xiyu Wang CHN vs Xinyu Wang CHN
Maria Sakkari GRE vs Donna Vekic CRO
Bye vs (8) Marta Kostyuk UKR
(5) Elina Svitolina UKR vs Bye
Katerina Siniakova CZE vs Liudmila Samsonova
Kimberly Birrell AUS vs Qualifier
(WC) Hanyu Guo CHN vs (12) Sorana Cirstea ROU
(15) Jasmine Paolini ITA vs Sara Bejlek CZE
Lilli Tagger AUT vs Nikola Bartunkova CZE
Anhelina Kalinina UKR vs Sonay Kartal GBR
Bye vs (4) Linda Noskova CZE
(6) Karolina Muchova CZE vs Bye
Qualifier vs Yuliia Starodubtseva UKR
Qualifier vs Qualifier
Katie Boulter GBR vs (11) Diana Shnaider
(13) Alexandra Eala PHI vs Qualifier
Ekaterina Alexandrova vs Leylah Fernandez CAN
Qualifier vs Jelena Ostapenko LAT
Bye vs (2) Jessica Pegula USA