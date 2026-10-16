WTA Wuhan 2026, Kartal continua a stupire e trova Ostapenko. Sarà derby polacco nella parte alta

È il momento dei quarti di finale. Il torneo WTA di Wuhan sceglie le protagoniste delle semifinali. La britannica Sonay Kartal, grande sorpresa della settimana, continua la sua corsa e sfiderà Jelena Ostapenko per giocarsi l’accesso alla finale di domenica. Dall’altra parte del tabellone sarà invece derby polacco tra Maja Chwalinska e Iga Swiatek.

Nel primo incontro di giornata la lettone Jelena Ostapenko regola la russa Diana Shnaider, testa di serie numero undici, 7-6(6) 6-1 in un’ora e quarantasette minuti. La russa, dopo aver salvato tre palle break in apertura, strappa il servizio all’avversaria nel sesto gioco per il 4-2, ma la giocatrice baltica non molla e con un parziale di 3-1, dopo aver annullato due set point, impatta sul 5-5. Nessuna delle due trova il guizzo vincente e il 6-6 diventa inevitabile. Ostapenko vince un tie-break nel quale si porta in vantaggio per due volte quando trasforma il quarto set point per l’8-6. Nella seconda frazione non c’è partita. Ostapenko opera il break al secondo e al sesto gioco e chiude 6-1 al secondo match point.

Sonay Kartal non si ferma e, dopo aver travolto Jasmine Paolini, continua la sua corsa. La britannica, numero 170 del ranking WTA, doma Elina Svitolina, testa di serie numero cinque, 6-2 2-6 6-4 in un’ora e cinquantanove minuti. Kartal parte a razzo nella prima frazione, vola sul 3-0 e chiude 6-2 alla prima opportunità, ma la reazione dell’ucraina è immediata con un secondo parziale dominato, una sola palla break concessa, e concluso sul 6-2 alla prima opportunità. Il terzo set si sviluppa sui binari dell’assoluto equilibrio fino al decisivo finale allo sprint. Kartal tiene a 30 il 5-4 e trasforma il primo match point per operare il break e siglare il decisivo 6-4.

La polacca Maja Chwalinska, testa di serie numero sedici, elimina la greca Maria Sakkari 6-0 3-6 7-5 al termine di una battaglia di due ore e trentacinque minuti. La polacca domina il primo set in soli trenta minuti e completa il “cappotto” al primo set point. La giocatrice ellenica cambia passo, salva una palla dello 0-1, opera il break del 2-0 e vola fino al 6-3 che le permette di impattare la contesa. La frazione decisiva è una lotta punto a punto nella quale la greca salva cinque palle break. La contesa si risolve in volata: Chwalinska tiene il servizio del 6-5 e concretizza il primo match point per il 7-5 finale.

La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero sette, liquida l’americana Ann Li 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti. La polacca opera il break in apertura, manca tre palle del possibile 4-1 e, dopo aver salvato tre palle del 5-5, chiude 6-4 al primo set point. Nella seconda frazione il dominio è ancora più netto. La testa di serie numero sette griffa il break in apertura, strappa nuovamente il servizio alla rivale e sigla il decisivo 6-1 al primo match point.