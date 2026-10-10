WTA Wuhan 2026, il tabellone del doppio: Errani/Paolini sognano il colpaccio da n.8 del seeding

Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono il loro swing asiatico di fine stagione in doppio partecipando al Dongfeng Voyah Wuhan Open, torneo WTA 1000 in programma dal 12 al 18 ottobre sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre nel capoluogo della provincia cinese di Hubei. Terza uscita consecutiva in Cina per la coppia azzurra dopo la BJK Cup a Shenzhen ed il WTA 1000 di Pechino.

Le campionesse olimpiche in carica della specialità sono accreditate dell’ottava testa di serie e debutteranno contro il doppio composto dalla canadese Leylah Fernandez e dall’australiana Talia Gibson. In caso di vittoria, Errani/Paolini troverebbero al secondo turno le vincenti del match tra Mihalikova/Nicholls e Chan/Kato, due coppie non teste di serie.

Le nostre portacolori, inserite nella parte bassa del tabellone, potrebbero entrare in rotta di collisione ai quarti di finale con il quotato binomio formato dalla kazaka Anna Danilina e la padrona di casa cinese Shuai Zhang, n.2 del seeding. L’ipotetica semifinale che si profila all’orizzonte sarebbe probabilmente contro le n.3 del seeding Hunter/Siniakova o le n.6 Guo/Mladenovic.

TABELLONE DOPPIO WTA 1000 WUHAN 2026

(1) Dabrowski/Stefani Bye

Joint/Krawczyk vs Eikeri/Gleason

Stollar/Wu vs Routliffe/Sutjiadi

Bartunkova/Chwalinska vs (7) Mertens/Shnaider

(4) Hsieh/Ostapenko Bye

(WC) Kenin/Khromacheva vs Muhammad/Pegula

McNally/Tjen vs Tang/Xu (WC)

Jiang/Wang vs (5) Bucsa/Melichar-Martinez

(6) Guo/Mladenovic vs Lumsden/Panova

Perez/Schuurs vs Bouzkova/Sorribes Tormo

Sakkari/Vekic vs Aoyama/Liang

(3) Hunter/Siniakova Bye

(8) Errani/Paolini vs Fernandez/Gibson

Mihalikova/Nicholls vs Chan/Kato

(WC) Kalinina/Yastremska vs Eala/Sonmez

(2) Danilina/Zhang Bye