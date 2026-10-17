WTA Wuhan 2026, finale a sorpresa tra Kartal e Chwalinska

Contro ogni pronostico la finale del WTA di Wuhan sarà tra Sonay Kartal e Maja Chwalinska. Sia la britannica sia la polacca hanno la possibilità di conquistare il titolo più importante della loro carriera, visto che è anche la loro prima finale di sempre in un 1000.

Sonay Kartal sta vivendo un sogno, perchè la sua stagione sembrava terminata dopo il grave infortunio alla schiena. Invece la britannica è tornata e a Shanghai è arrivata addirittura fino alla finale. La britannica ha sconfitto in due set (7-6 7-6) la lettone Jelena Ostapenko, al termine di due tie-break pazzeschi e vinti dalla numero 170 del mondo rispettivamente per 11-9 e 7-5 dopo una battaglia di due ore e quindici minuti di gioco.

Salta completamente il pronostico nel derby polacco nella seconda semifinale. A vincere, infatti, è stata Maja Chwalinska, che ha superato Iga Swiatek. La finalista dell’ultimo Roland Garros ha superato la connazionale in due set con il punteggio di 7-5 6-1 in poco più di due ore di gioco, anche se il set combattuto è stato il primo (quasi un’ora e mezza).

RISULTATI WTA WUHAN 2026 (17 OTTOBRE)

Kartal (Gbr) b. Ostapenko (Lat) 7-6 7-6

Chwalinska (Pol) b. Swiatek (Pol) 7-5 6-1