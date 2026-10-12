WTA Wuhan 2026, Fernandez, Sakkari e Bouzkova approdano ai sedicesimi

Il torneo di Wuhan, ultimo WTA 1000 del 2026, inizia il suo cammino con l’intenso programma dei match di primo turno. Superano il primo ostacolo e approdano ai sedicesimi di finale la canadese Leylah Fernandez, la greca Maria Sakkari e la ceca Marie Bouzkova.

La canadese Leylah Fernandez doma la russa Ekaterina Alexadrova 6-4 3-6 6-3 in due ore e ventisette minuti. La greca Maria Sakkari supera la croata Donna Vekic 6-4 6-2 in un’ora e quaranta minuti. In chiusura di giornata la qualificata cinese Han Shi rimonta la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero tredici, 4-6 6-3 6-3 in due ore e ventinove minuti. La ceca Marie Bouzkova sfrutta il ritiro della danese Clara Tauson sul 6-1 2-0 a proprio favore.

L’indonesiana Janice Tjen travolge la giapponese Aoi Ito, giocatrice proveniente dalle qualificazioni, 6-3 6-1 in un’ora e quattordici minuti. La qualificata slovacca Mia Pohankova domina la lucky loser ungherese Anna Bondar, ripescata al posto di Iva Jovic, 6-1 6-3 in un’ora e tredici minuti. La lucky loser tailandese Lanlana Tararudee, in tabellone al posto della russa Anna Kalinskaya, liquida la francese Diane Parry 6-4 6-1 in un’ora e ventisette minuti.

Jasmine Paolini, testa di serie numero quindici, piega la ceca Sara Bejlek 6-3 6-4 e sfiderà al secondo turno la vincente di Tagger-Bartunkova. La polacca Magdalena Frech regola la qualificata tailandese Mananchaya Sawangkaew 6-3 7-6(5) in due ore e quattro minuti.

L’americana Caty McNally rimonta l’ucraina Yulia Starodubtseva 2-6 7-6(2) 6-4 al termine di una maratona di due ore e cinquantotto minuti. Nel derby cinese Xiyu Wang annichilisce la connazionale Xinyu Wang 6-2 6-0 in un’ora e nove minuti. La britannica Sonay Kartal sorprende l’ucraina Anhelina Kalinina 7-5 6-3 in un’ora e trentadue minuti.