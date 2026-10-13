WTA Wuhan 2026, Errani/Paolini sfidano Nicholls/Mihalikova a Wuhan: scontro diretto verso le Finals

Sara Errani e Jasmine Paolini stanno inseguendo per il terzo anno consecutivo la qualificazione alle WTA Finals di doppio, ma serve un netto cambio di passo nello swing asiatico autunnale per risalire la Race di specialità e centrare il pass per Indian Wells (sede del Master 2026). Le campionesse olimpiche in carica sono impegnate questa settimana a Wuhan e domani giocheranno uno scontro diretto cruciale in vista della Finals.

La magica coppia azzurra, dopo aver superato quest’oggi al primo turno in due set Fernandez/Gibson, troveranno infatti agli ottavi di finale il binomio composto dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova, che occupa ad oggi l’ultima posizione utile nella Race per la qualificazione alle WTA Finals di doppio (considerando il forfait di Danilina/Krunic).

Mihalikova/Nicholss si trovano attualmente in nona piazza nella graduatoria stagionale di riferimento con un margine di soli 239 punti su Errani/Paolini, quattordicesime ma con la possibilità di effettuare diversi sorpassi se dovessero fare strada a Wuhan. Sara e Jasmine sono però sostanzialmente obbligate a vincere domani per restare in corsa per l’accesso alle Finals di Indian Wells, visto che dopo il WTA 1000 cinese rimarranno a disposizione ancora due WTA 500 (a Ningbo e poi a Tokyo) prima della chiusura del periodo di qualificazione.

RACE WTA DOPPIO AL 13 OTTOBRE