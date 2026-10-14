WTA Wuhan 2026, Errani/Paolini in piena corsa per le Finals: la situazione aggiornata nella Race

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono in rimonta per 4-6 6-2 10-5 lo scontro diretto cruciale con Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls e approdano ai quarti di finale nel WTA 1000 di Wuhan 2026, in corso di svolgimento sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre presso il capoluogo della provincia cinese di Hubei.

La magica coppia azzurra, oro olimpico a Parigi 2024, fa così un grande passo avanti verso la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells portandosi ad una sola vittoria dal sorpasso nella Race su Mihalikova/Nicholls, che occupano attualmente l’ultimo posto utile per volare in California alla luce del forfait già annunciato di Anna Danilina/Aleksandra Krunic.

Errani e Paolini si sono avvicinate a soli 144 punti dalla zona qualificazione virtuale e, in caso di passaggio in semifinale a Wuhan, salirebbero al nono posto della Race superando Mihalikova/Nicholls di una trentina di punti. Ricordiamo che nelle prossime settimane saranno decisivi i WTA 500 di Ningbo e Tokyo prima della chiusura del periodo di qualificazione per il Master.

RACE WTA DOPPIO AL 14 OTTOBRE