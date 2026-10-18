WTA Wuhan 2026, Chwalinska rimonta Kartal e festeggia il suo primo titolo nel circuito

Mette la ciliegina sulla torta a una stagione in cui fin qui il punto più alto era stato la finale del Roland Garros. La polacca Maja Chwalinska, testa di serie numero sedici, rimonta la britannica Sonay Kartal 2-6 6-4 6-2 in due ore e quarantasei minuti nella finale del torneo di Wuhan e festeggia così il suo primo titolo nel circuito maggiore.

La britannica firma l’1-0 grazie al vincente di diritto e con il medesimo colpo, questa volta a uscire, sfrutta la prima opportunità per il break del 2-0. La polacca sfrutta il doppio fallo della rivale per strapparle il servizio del 2-1, ma la nativa di Sidcup replica con l’immediato break del 3-1 siglato a zero. Kartal, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro, manca due palle del 5-1 e chiude 6-2 al terzo set point.

La britannica, dopo un interminabile gioco di dieci minuti, scaglia il tracciante di diritto lungolinea per siglare l’1-0 alla sesta opportunità e sfrutta l’errore dell’avversaria per il break del 2-0. La polacca non molla la presa e torna in partita con il contro-break del 2-1 e impatta sul 2-2. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di servizio fino a quando tre break di fila fissano il punteggio sul 5-4 per Chwalinska che chiude 6-4 con la stop volley di rovescio.

Kartal firma l’1-0 con il vincente di diritto. La sua avversaria replica con il rapido 1-1. La svolta arriva nel quinto gioco quando la giocatrice polacca firma il break a zero del 3-2. Chwalinska, ormai in controllo delle operazioni, allunga sul 4-2, sfrutta l’errore di diritto della rivale per operare il break del 5-2 e, dopo aver salvato tre palle del 5-3, sfrutta il colpo dal fondo fuori misura di Kartal per fissare il definitivo 6-2.

Chwalinska chiude la sua partita senza ace, commette un doppio fallo e serve il 75% di prime. La giocatrice polacca conquista il 56% di punti sulla prima di servizio e il 43% quando deve affidarsi alla seconda. La finalista del Roland Garros salva otto palle break sulle tredici concesse e chiude la propria prova con 23 vincenti e 27 gratuiti, mentre la sua rivale mette a referto 32 vincenti, ma incappa in 36 gratuiti.