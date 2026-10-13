WTA Wuhan 2026, Bartunkova sfiderà Paolini. Sakkari elimina Kostyuk, bene Ostapenko e Shnaider

Si sono completati tutti i match del primo turno nel WTA 1000 di Wuhan. Dopo la vittoria all’esordio contro Sara Beilek, Jasmine Paolini se la dovrà vedere contro un’altra tennista ceca. Infatti la toscana affronterà Nikola Bartunkova, reduce dalla semifinale nel WTA di Pechino, che ha sconfitto in tre set la giovane austriaca Lilli Tagger in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-1.

Sarà l’americana Ann Li la prima avversaria di Aryna Sabalenka, dopo che la tennista statunitense non ha dovuto nemmeno troppo faticare visto il ritiro nel corso del secondo set della colombiana Camila Osorio, entrata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia di Zheng Qinwen.

Jelena Ostapenko affronterà Jessica Pegula, testa di serie numero due. La lettone ha spazzato via l’australiana Daria Kasatkina con un perentorio doppio 6-1. Buon esordio anche per le russe Diana Shnaider e Liudmila Samsonova, che hanno sconfitto rispettivamente la britannica Katie Boulter (6-3 6-1) e la ceca Katerina Siniakova (1-6 7-5 6-2). Esce di scena, invece, un po’ a sorpresa la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 12, battuta dalla cinese Guo Hanyu, numero 240 del mondo, in rimonta per 1-6 7-6 7-5 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco.

Sempre oggi si sono anche disputate due partite del secondo turno, che hanno visto soprattutto la qualificazione agli ottavi di finale della greca Maria Sakkari, che ha superato in rimonta l’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero otto, con il punteggio di 4-6 6-2 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. L’ellenica affronterà ora negli ottavi la slovacca Mia Pohankova, che ha superato la cinese Wang Xiyu in tre set per 7-6 6-7 6-1 dopo quasi tre ore di gioco.

RISULTATI WTA WUHAN 2026

Volynets (Usa) b. Birrell (Aus) 6-7 7-6 6-3

Samsonova (Rus) b. Siniakova (Cze) 1-6 7-5 6-2

Yastremska (Ukr) b. Bucsa (Esp) 6-4 5-7 6-3

Chwalinska (Pol) b. Sherif (Egy) 6-3 6-2

Guo (Chn) b. Cirstea (Rou) 1-6 7-6 7-5

Putintseva (Kaz) b. Sonmez (Tur) 6-7 6-3 7-5

Shnaider (Rus) b. Boulter (Gbr) 6-3 6-1

Bartunkova (Cze) b. Tagger (Aut) 7-6 2-6 6-1

Snigur (Ukr) b. Mertens (Bel) 6-4 7-5

Sakkari (Gre) b. Kostyuk (Ukr) 4-6 6-2 6-2

Ostapenko (Lat) b. Kasatkina (Aus) 6-1 6-1

Li (Usa) b. Osorio (Col) 6-1 3-0 ret.

Krueger (Usa) b. Zhang (Chn) 6-3 6-0

Pohankova (Svk) b. Wang (Chn) 7-6 6-7 6-1