WTA Tokyo 2026, Rybakina di slancio ai quarti di finale. Continua la corsa della sorpresa Pohankova

Gli ultimi quattro match degli ottavi di finale animano la giornata del torneo WTA di Tokyo. La numero 1 del mondo Elena Rybakina supera agevolmente l’ostacolo odierno e guadagna di slancio il pass per i quarti. Continua la corsa della grande sorpresa slovacca Mia Pohankova

Elena Rybakina, testa di serie numero uno, travolge la connazionale Yulia Putintseva 6-2 6-3 in un’ora e undici minuti. La numero uno del mondo rompe l’equilibrio iniziale quando sfrutta la terza opportunità per operare il break del 3-1, non concede nulla in battuta e chiude 6-2 al primo set point. Il copione si ripete identico nel secondo parziale quando la kazaka timbra il break al quarto gioco, allunga 5-2 e chiude 6-3 al secondo set point.

L’americana Alycia Parks, numero 65 WTA, liquida l’australiana Kimberly Birrell 6-3 6-1 in un’ora e tredici minuti. La statunitense orienta la frazione di apertura con il break a zero del 4-2 e firma il 6-3 alla prima opportunità. Nella seconda frazione Parks opera il break in apertura, strappa ancora il servizio all’avversaria per il 4-1 e concretizza il primo match point per il comodo 6-1 finale.

La canadese Leylah Fernandez, numero 23 del ranking, supera la belga Elise Mertens 6-2 7-6(8) in due ore e tredici minuti. La giocatrice nordamericana rompe l’equilibrio iniziale sul 2-2, inanella quattro giochi consecutivi e firma il 6-2 alla quarta opportunità. Nel secondo parziale Fernandez allunga 3-1 e 5-3, manca due match point e, dopo aver annullato due set point alla rivale, trasforma il terzo per il 10-8 del tie-break.

Mia Pohankova, numero 144 WTA, firma la grande sorpresa di giornata ed elimina la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sette, 6-3 7-5 in un’ora e trentasei minuti. La slovacca rimonta lo 0-2 iniziale, opera il break del 4-3 e concretizza la terza opportunità per strappare nuovamente il servizio alla rivale e chiudere 6-3 la prima partita. Pohankova, in un secondo set caratterizzato da grande equilibrio, salva palla break nel primo e nel settimo gioco e strappa il servizio alla nipponica nel dodicesimo gioco per il definitivo 7-5.