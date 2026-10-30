WTA Tokyo 2026, le semifinali saranno Fernandez-Rakhimova e Shnaider-Pohankova

Si disputano i quarti di finale del torneo WTA 500 di Tokyo: in Giappone, nel tabellone di singolare femminile, privo di tenniste italiane, si delineano le semifinali, che si disputeranno nella giornata di domani, e che saranno Fernandez-Rakhimova e Shnaider-Pohankova.

Nella parte alta del tabellone avanza senza scendere in campo la canadese Leylah Fernandez, che approfitta del forfait della numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, e domani nel penultimo atto se la vedrà con la lucky loser uzbeka Kamilla Rakhimova, che elimina la qualificata australiana Maya Joint, battuta con lo score di 7-5 5-7 6-1 dopo due ore e 24 minuti di gioco.

Nella parte bassa del main draw avanza la numero 3 del seeding, la russa Diana Shnaider, che supera la testa di serie numero 8, la filippina Alexandra Eala, sconfitta con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e 54 minuti di gioco, e domani affronterà in semifinale la wild card slovacca Mia Pohankova, che piega la qualificata statunitense Alycia Parks, battuta con lo score di 7-6 (3) 6-3 in un’ora e 35 minuti di gioco.