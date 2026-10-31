WTA Tokyo 2026, la sfida per il titolo sarà Fernandez-Shnaider

Il torneo WTA di Tokyo torna in campo per il penultimo atto, si disputano le semifinali. Saranno la canadese Leylah Fernandez, che ieri ha usufruito del ritiro nei quarti di Elena Rybakina, e la russa Diana Shnaider, terza favorita del tabellone, a contendersi il titolo nella finale di domani.

La canadese Leylah Fernandez supera l’uzbeka Kamilla Rakhimova 7-5 6-3 in un’ora e cinquantacinque minuti. La giocatrice uzbeka rompe l’equilibrio iniziale quando sfrutta la seconda opportunità complessiva per operare il break del 2-1 e consolida il vantaggio con il punto del 3-1. La canadese reagisce, conquista tre giochi consecutivi e passa a condurre 4-3. Il duello continua punto a punto fino alle fasi finali. Fernandez difende il turno di battuta del 6-5 e trasforma il primo set point per il 7-5.

Rakhimova esce meglio dai blocchi anche nella seconda frazione, sigla il break in apertura e allunga 2-0. La numero ventitré del mondo reagisce con una serie di tre giochi grazie a cui firma il sorpasso sul 3-2. Fernandez opera lo scatto decisivo grazie al break del 5-3 e timbra il definitivo 6-3 al primo match point.

La russa Diana Shnaider, testa di serie numero tre, piega la slovacca Mia Pohankova 6-4 7-6(7) in un’ora e quarantanove minuti. La slovacca, dopo aver salvato la palla dello 0-2, opera il break del 2-1 e allunga fino al 4-2, Shnaider cambia passo, impatta sul 4-4 e concretizza il primo set point per il 6-4. La seconda frazione si sviluppa nel rispetto dei turni di battuta con la testa di serie numero tre che è l’unica a dover salvare tre palle break nel terzo game e il 6-6 diventa il naturale punto d’arrivo. La russa allunga 5-3, salva un set point sul 5-6, manca un match point sul 7-6 e sfrutta il secondo per timbrare il decisivo 9-7.