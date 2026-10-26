WTA Tokyo 2026: Eala e Mertens avanti in una prima giornata disturbata dalla pioggia

Giornata a metà, quella d’apertura del WTA 500 di Tokyo, il Toray Pan Pacific Open che si gioca all’Ariake Coliseum della capitale giapponese e nei suoi dintorni. Quattro gli incontri giocati, diversi altri quelli mai iniziati a causa della pioggia, che ha dato alla programmazione di domani una fisionomia diversa da quella desiderata.

Peraltro non è che ci sia molto da dire in termini di lotta quest’oggi. L’unico match della parte alta, quello tra Elise Mertens e Moyuka Uchijima, va alla belga con un piuttosto netto 6-4 6-2: è la zona di tabellone di Fernandez, Sakkari e soprattutto Rybakina, nomi che da soli valgono più di un 500.

Nella parte bassa, invece, debutto senza problemi per Alexandra Eala, vittoriosa con un sonante 6-1 6-2 su Mika Stojsavljevic. Dopo aver battuto la britannica, per la filippina ci sarà Talia Gibson, vincitrice del derby australiano con Daria Kasatkina per 6-0 7-5. Ancor più in basso, in una zona liberata dal forfait di Maja Chwalinska (dentro l’aussie Kimberly Birrell da lucky loser), l’americana Alycia Parks riesce a evitare il terzo set battendo 6-1 7-6(7) la cinese Xinyu Wang.

Rinviato non a domani, ma a mercoledì il debutto di Jasmine Paolini in doppio con Sara Errani. Questo perché la toscana, domani, sarà impegnata nella sessione serale, non prima delle 9 del mattino in Italia, contro Naomi Osaka, la superstar per eccellenza di questi anni del tennis giapponese. E uno dei match più ingrati che poteva capitare nel sorteggio.

RISULTATI WTA TOKYO 2026 OGGI

Mertens (BEL) [5]-Uchijima (JPN) [WC] 6-4 6-2

Eala (PHI) [8]-Stojsavljevic (GBR) [WC] 6-1 6-2

Gibson (AUS)-Kasatkina (AUS) 6-0 7-5

Parks (USA) [Q]-Xinyu Wang (CHN) 6-1 7-6(7)