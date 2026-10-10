WTA Shanghai 2026, Andreeva e Qinwen Zheng si giocheranno il titolo

È il momento del penultimo atto. Il torneo WTA di Shanghai torna in campo per disputare le semifinali. Saranno la russa Mirra Andreeva, che grazie alla vittoria odierna conquista la posizione numero tre del ranking, e la cinese Qinwen Zheng a sfidarsi per il titolo.

Nel primo incontro di giornata la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero quattro, liquida la ceca Nikola Bartunkova, numero ventisei del tabellone e autrice dell’eliminazione di Aryna Sabalenka, 6-2 6-2 in un’ora e quindici minuti. La russa parte forte, sfrutta la prima opportunità per operare il break del 2-0 e strappa nuovamente il servizio alla rivale per volare sul 4-0. Bartunkova reagisce d’orgoglio e accorcia sul 4-2, ma Andreeva non concede nulla e chiude 6-2 al secondo set point.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura fino al terzo gioco. Nel quarto game Andreeva sfrutta la terza opportunità per operare il break del 3-1. La vincitrice del Roland Garros non concede nulla nei successivi turni di battuta e strappa nuovamente il servizio alla rivale per siglare il 6-2 alla seconda opportunità.

Qinwen Zheng continua la sua marcia inarrestabile e regola la belga Elise Mertens, testa di serie numero tredici, 7-5 6-2 in un’ora e trentatré minuti. Il finale in volata premia la giocatrice asiatica che opera il break nel dodicesimo gioco e timbra il 7-5 alla prima possibilità. Zheng, sulle ali dell’entusiasmo, sigla il break del 2-0, non concede nulla in battuta e chiude 6-2 al primo match point.