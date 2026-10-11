WTA Pechino 2026, Zheng Qinwen fa festa in casa. Battuta Andreeva in finale

Zheng Qinwen si regala una giornata indimenticabile davanti ai propri tifosi. La tennista cinese è la prima giocatrice del suo paese a vincere proprio il WTA 1000 di Pechino, conquistando anche quello che è il suo primo 1000 della carriera. Una vittoria arrivata in finale sulla russa Mirra Andreeva, battuta in due set con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Si tratta del sesto titolo vinto dalla cinese, che, però, non festeggiava un successo addirittura dal torneo di Tokyo dell’ottobre 2024.

Non sono bastati sette ace ad Andreeva contro i quattro invece di Zheng. La cinese, però, ha vinto il 70% dei punti quando ha servito la prima rispetto al 60% dell’avversaria; mentre il 64% con la seconda per Zheng contro il 45% di Andreeva.

Inizio di partita scoppiettante con il break di Andreeva nel secondo game e poi in quello successivo arriva il controbreak di Zheng. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e non ci sono palle break almeno fino al decimo gioco. In questo game la cinese riesce ad annullare ben tre set point alla russa. Andreeva risente dell’occasione persa e nell’undicesimo game si trova a cedere il servizio a zero a Zheng, che poi va a chiudere per 7-5, vincendo ben dieci punti consecutivi.

Il secondo set si apre con il break Zheng, ma anche con l’inaspettato controbreak a zero da parte di Andreeva. La russa difende poi un’ulteriore palla break nel terzo game e poi si prosegue tenendo i turni di battuta. Il momento decisivo arriva nel nono game, con Zheng che al quarto break point riesce a strappare il servizio all’avversaria. La padrone di casa sale sul 5-4 e va a chiudere poi sul 6-4, festeggiando proprio il titolo davanti ai suoi tifosi.